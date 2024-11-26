«Не надо перегружать свой пищеварительный тракт вечером. Особенно тем людям, которые хотят похудеть».

«Для ужина, который может быть у работающего человека и после пяти вечера, хорошо подойдет рыба с овощами на пару – это легкое, быстро усваиваемое и полезное блюдо».

Диетолог-нутрициолог Мансурова поделилась профессиональным мнением о том, насколько полезно отказываться от приемов пищи в вечерние часы. Например, американские ученые пришли к выводу, что прием большого количества пищи после 17 часов ухудшает способность организма регулировать и стабилизировать уровень сахара в крови, об этом сообщил aif.ru Диетолог Мансурова отметила, что приемы пищи после 17 часов действительно не должны быть обильными:Если режим дня таков, что человек не может так рано ужинать, следует как можно тщательнее выбирать продукты и следить за размером порций, отметила специалистка.Диетолог Мансурова назвала подходящие продукты и блюда для позднего ужина.Эксперт обратила внимание, что обильные приемы пищи по вечерам могут вести к увеличению веса и риска развития диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях можно пропускать завтрак

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.