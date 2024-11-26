Диетолог Мансурова назвала подходящие продукты и блюда для позднего ужина

67 Фото: https://unsplash.com/photos/sandwich-with-boiled-egg-fdlZBWIP0aM
полезное блюдо на ужин

Диетолог Ирина Мансурова: для позднего ужина подходят продукты, которые не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови.

Диетолог-нутрициолог Мансурова поделилась профессиональным мнением о том, насколько полезно отказываться от приемов пищи в вечерние часы. Например, американские ученые пришли к выводу, что прием большого количества пищи после 17 часов ухудшает способность организма регулировать и стабилизировать уровень сахара в крови, об этом сообщил aif.ru.

Диетолог Мансурова отметила, что приемы пищи после 17 часов действительно не должны быть обильными:

«Не надо перегружать свой пищеварительный тракт вечером. Особенно тем людям, которые хотят похудеть».

Если режим дня таков, что человек не может так рано ужинать, следует как можно тщательнее выбирать продукты и следить за размером порций, отметила специалистка.

Диетолог Мансурова назвала подходящие продукты и блюда для позднего ужина.
 
«Для ужина, который может быть у работающего человека и после пяти вечера, хорошо подойдет рыба с овощами на пару – это легкое, быстро усваиваемое и полезное блюдо».

Эксперт обратила внимание, что обильные приемы пищи по вечерам могут вести к увеличению веса и риска развития диабета.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях можно пропускать завтрак.

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Ирина Мансурова
Ирина Мансурова
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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