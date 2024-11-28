Врачи: у хурмы имеется ряд полезных свойств, но есть ее можно не всем

«Хурма содержит дубильные вещества танинах. Они изменяют белковые молекулы слизистой оболочки полости рта и сужают кровеносные сосуды, а мы чувствуем, будто во рту стало суше. Похожими свойствами обладают многие продукты: от крепкого чая и красного вина до кожуры граната и конского каштана. При дозревании плодов танины хурмы разрушаются, поэтому и описанное свойство исчезает», - рассказали медики.

Что нужно помнить: хурму лучше всего употреблять отдельно от других продуктов. Ее нельзя сочетать с водой и молоком, это ведет к сильнейшему несварению. Кроме того, хурму опасно есть, если в рационе уже присутствует много других продуктов с клетчаткой – для пищеварительного тракта это слишком большая нагрузка.

Специалисты уфимского Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, чем полезна хурма. Этот популярный осенний фрукт очень богат клетчаткой, что делает его «суперпродуктом» для снижения риска сердечных заболеваний – употребление клетчатки способствует снижению уровня холестерина в крови и препятствует развитию атеросклероза.К тому же хурма – источник калиевых солей: эти микроэлементы очень важны для жизнедеятельности сердечно-сосудистой системы, профилактики гипертонии.Кроме того, хурма содержит много каротина, превращающегося в организме в витамин А – мощный антиоксидант. Благодаря этому веществу улучшается состояние кожи и органов зрения. Вдобавок витамин А противостоит процессам старения и образования раковых клеток.Также при употреблении хурмы организм получает витамины С и РР, которые укрепляют иммунитет и благотворно влияют на нервную систему, помогая преодолевать стрессы, депрессивные настроения, бессонницу.Еще в хурме содержится много магния и йода.По словам специалистов, вяжущий вкус создают незрелые плоды.Эксперты обращают внимание, что в ее плодах присутствует большое количество йода, стимулирующего работу щитовидной железы. В тех случаях, когда щитовидка функционирует с избыточной активностью (гипертиреоз), хурму лучше исключить из рациона.Людям с предиабетом или плохо компенсированным диабетом тоже рекомендуется отказаться от сладкой хурмы – при высоко уровне сахара в крови такие плоды противопоказаны.Людям, страдающим от спаечной болезни и запоров из-за вяло работающего кишечника, употреблять хурму следует крайне осторожно – иначе может развиться непроходимость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому врачи не советуют есть квашеную капусту

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