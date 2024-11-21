«Мясной клей»: в некоторых марках российских сосисок нашли компонент, способный провоцировать рак
В России в сосисках некоторых производителей обнаружили микробную трансглютаминазу. Этот компонент используют как мясной клей, и он может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, включая рак.
— В отечественных сосисках нашли опасный для здоровья и запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу. Это мясной клей для сырья, который в перспективе подарит вам проблемы с иммунитетом и кишечником, — говорится в сообщении.
Образцы были проверены в торговых сетях Мордовии.
Что такое мясной клей?
— По действующему законодательству микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Ее использование неприемлемо и рассматривается как грубое нарушение ряда нормативных документов, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Этот фермент используют недобросовестные производители при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции. Он увеличивает массу конечного продукта до 25% за счет удержания влаги, а также для соединяет («склеивает») животные и растительные белки.
Микробную трансглютаминазу используют для «склеивания» кусочков мышечной ткани в монолитный продукт, например ветчины, а также для улучшения текстуры мяса низкого качества (креветок и крабовых палочек, изготовленных из сурими).
Этот фермент может увеличить проницаемость кишечника, что усилит симптомы заболевания у людей с целиакией, сообщил доктор биологических наук Владимир Бессонов.
— Прежде всего наличие этого фермента в продуктах представляет риск для людей с генетической предрасположенностью к целиакии (непереносимость глютена), так как есть сведения о том, что микробная трансглютаминаза провоцирует развитие непереносимости глютена. Не исключаю, что в последнее время большая частота встречаемости этого заболевания связана с началом использования данного фермента, — сказал эксперт.
По его словам, уже есть научные статьи, которые связывают риск употребления продуктов, содержащих микробную трансглютаминазу, с риском развития болезни Альцгеймера.
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