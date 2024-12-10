«Риск появления камней в почках»: диетолог Редина рассказала, кому может вредить свекла

«Свекла содержит большое количество полезных веществ и антиоксидантов, богата витаминами (особенно А, С и группы В) и минералами, такими как железо, магний и калий, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений. Однако некоторым людям стоит с осторожностью включать в рацион этот овощ», - констатировала специалист.

Свекла – неизменный ингредиент селедки под шубой и других блюд на новогоднем столе. Корнеплоду с рубиновым окрасом приписывают множество оздоровительных эффектов, но все же следует помнить, что некоторым людям свекла может вредить. Об этом диетолог Редина рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».По словам Рединой, контролировать количество свеклы в своем меню должны, например, люди с ишемической болезнью сердца (ИБС) и заболеваниями почек. Дело в том, что ее большие порции повышают уровень кальция в моче. К тому же свекла – богатый источник оксалатов, способствующих появлению камней в почках.Тем людям, у которых имеется предрасположенность к образованию камней, есть свеклу нужно исключительно по минимуму, подчеркнула эксперт.Редина обратила внимание, что свекла – коварный продукт для людей с высоким уровнем сахара в крови и диабетом. Сырая свекла имеет низкий гликемический индекс, но после термической обработки он резко увеличивается, и продукт уже становится способным вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови и всплески инсулина.Еще один эффект свеклы, способный стать вредным, – это свойство снижать артериальное давление. У гипотоников, людей с родным пониженным АД, употребление свеклы может стать причиной неожиданного головокружения, возникновения резкой слабости, дурноты, обморока, предостерегла диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том,, какие продукты могут стать полезной заменой добавленному сахару

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