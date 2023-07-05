Диетолог Пономарева рассказала о феноменальной пользы свеклы для здоровья

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Диетолог Пономарева рассказала о феноменальной пользы свеклы для здоровья


Свекла чрезвычайно полезна. Она богата витаминами, минералами  и  антиоксидантами. Высокое содержание бетанина обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Регулярное употребление свеклы может снизить кровяное давление, улучшить кровообращение и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.



"Корень силы также способствует здоровью пищеварения, потому что он богат клетчаткой и может предотвратить запор. Свекла содержит фолиевую кислоту, которая важна для деления клеток и образования новых эритроцитов", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Свекла также содержит другие важные питательные вещества, такие как витамин С, железо, магний и калий, которые укрепляют иммунную систему и способствуют общей жизнеспособности.

 

Вот почему свекла так полезна


Свекла содержит множество питательных веществ, которые положительно влияют на ваше здоровье.
  • Бетанин: натуральный краситель, придающий свекле ярко-красный цвет. Было показано, что бетанин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь улучшить ваше здоровье.
  • Сердечно-сосудистая система: свекла может снизить кровяное давление и улучшить кровообращение. Это связано с высоким содержанием нитратов в клубне, которые в организме превращаются в оксид азота. 
  • Пищеварение: свекла богата клетчаткой, которая способствует здоровью кишечника и предотвращает запоры. Пищевые волокна в свекле также поддерживают здоровый вес тела, потому что они способствуют чувству сытости и могут стабилизировать уровень сахара в крови.
  • В дополнение к уже упомянутым преимуществам свекла также содержит множество других витаминов и минералов, таких как витамин С, железо, магний и калий. 

"Эти питательные вещества поддерживают вашу иммунную систему, укрепляют кости, укрепляют здоровье мышц и способствуют общей жизненной силе".


Предупреждение: при употреблении свеклы помните, что она содержит оксалаты , которые могут вызвать проблемы у людей с камнями в почках или у тех, кто склонен к камням в почках.



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