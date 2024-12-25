Уфимские врачи из ГКБ №5 составили ТОП-3 фруктов для укрепления здоровья зимой

«Хурма особенно полезна сердечникам. Она содержит в себе много растительных волокон, помогающих предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы», - рассказали эксперты.

Врачи из уфимской ГКБ №5 составили ТОП-3 фруктов для включения в зимний рацион. Их употребление эффективно способствует укреплению здоровья в это время года.В частности одним из лучших зимних фруктов специалисты назвали. Оранжевые плоды хурмы богата йодом, который необходим для хорошей работы щитовидной железы и центральной нервной системы. Кроме того, этот фрукт является источником бета-каротина, предшественника витамина А, являющегося мощным антиоксидантом, средством продления молодости.Также в ТОП-3 фруктов для укрепления здоровья зимой они включили– его употребление эффективно улучшает защиту организм от простуд и других сезонных инфекций благодаря содержанию большого количества витамина С, витаминов Е и А. Медики добавили, что также гранат помогает укреплять кровеносные сосуды, на которые зимой крайне негативно воздействует холодная погода, провоцируя их сужение и спазмы. Его включение в рацион благотворно сказывается на кроветворении, обеспечивает профилактику низкого гемоглобина и малокровия (анемии). Помимо того, гранат – природный антидепрессант.Еще один зимний «суперпродукт» – это. В них содержатся витамины А и С, поддерживающие активную работу иммунной системы. Вдобавок эти фрукты богаты минералами (например, калием, магнием, фосфором, кальцием) и клетчаткой, что положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, содействует оздоровлению желудочно-кишечного тракта, подчеркнули врачи.До этого врач Полина Шубина рассказала , что некоторые овощи и фрукты в зимнем рационе вполне способны заменить собой дорогостоящие БАДы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты нужно есть зимой , чтобы не страдать запором.

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