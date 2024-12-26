Диетолог Писарева: пить чай в пакетиках вредно из-за микропластика

«Я рекомендую покупать листовой чай и заваривать его отдельно, в стеклянном чайнике. Это будет более качественный продукт, и вы получите больше пользы, не нанося вред организму», - сказала Писарева в комментарии News.ru.

Диетолог Писарева обратила внимание на опасность употребления чая в пакетиках. Специалистка предупредила, что пить такой чай вредно и-за риска попадания в организм микропластика.Писарева обратила внимание, что частицы пластика содержат в себе многие чайные пакетики. Диетолог поделилась: учеными из Канады был проведен эксперимент, который показал, что из чайного пакетика при заваривании напитка в чашку попадает до 16 микрограммов микропластика.Ирина Писарева добавила, что пока нет точных данных о том, как именно частицы пластика влияют на здоровье человека. Однако многие ученые видят в этом опасность. , Предположительно проникновение компонентов пластика в организм может негативно сказываться на фертильности, состоянии иммунной и эндокринной систем человека, кишечнике. Некоторые исследователи допускают, что микропластик может быть фактором развития раковых опухолей.Попадание микропластика в организм крайне нежелательно, подчеркнула диетолог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников заявил : за десять лет жизни человек может «съесть» больше двух килограммов микропластика.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.