Диетолог Писарева: пить чай в пакетиках вредно из-за микропластика

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чай в пакетиках

Диетолог Ирина Писарева рекомендовала покончить с привычкой пить пакетированный чай.

Диетолог Писарева обратила внимание на опасность употребления чая в пакетиках. Специалистка предупредила, что пить такой чай вредно и-за риска попадания в организм микропластика.

Писарева обратила внимание, что частицы пластика содержат в себе многие чайные пакетики. Диетолог поделилась: учеными из Канады был проведен эксперимент, который показал, что из чайного пакетика при заваривании напитка в чашку попадает до 16 микрограммов микропластика.

Ирина Писарева добавила, что пока нет точных данных о том, как именно частицы пластика влияют на здоровье человека. Однако многие ученые видят в этом опасность. , Предположительно проникновение компонентов пластика в организм может негативно сказываться на фертильности, состоянии иммунной и эндокринной систем человека, кишечнике. Некоторые исследователи допускают, что микропластик может быть фактором развития раковых опухолей.

Попадание микропластика в организм крайне нежелательно, подчеркнула диетолог.
 
«Я рекомендую покупать листовой чай и заваривать его отдельно, в стеклянном чайнике. Это будет более качественный продукт, и вы получите больше пользы, не нанося вред организму», - сказала Писарева в комментарии News.ru.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников заявил: за десять лет жизни человек может «съесть» больше двух килограммов микропластика.

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Ирина Писарева
Ирина Писарева
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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Теги : чай в пакетиках, микропластик, Ирина Писарева
Диетолог Писарева: пить чай в пакетиках вредно из-за микропластика
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