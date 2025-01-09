Соблюдать принцип тарелки: диетолог назвала способы быстро похудеть после праздников

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взвешивание

Диетолог Нурия Дианова рассказала, как следует питаться, чтобы быстро избавиться от набранного в праздники веса.

Врач-диетолог Дианова назвала несколько способов, с помощью которых можно быстро похудеть после новогодних праздников. Медик заметила, что в длительный период отдыха многие люди набирают лишний вес из-за сдвинутого режима дня и питания.

«Чтобы прийти в форму, нужно вернуться к привычному четырехразовому приему пищи – завтрак, обед, ужин и перекус», - поделилась диетолог.

Кроме того, Дианова посоветовала соблюдать принцип тарелки:
  • Четверть тарелки должен занимать белок;
  • Еще одну четверть – сложные углеводы;
  • Две четверти – клетчатка (больше овощей, меньше фруктов, ягод и сухофруктов).
Также для быстрого возвращения в форму следует отказаться от употребления алкоголя, сладких и газированных напитков, добавила эксперт. Другой совет диетолога – перед каждым приемом пищи следует пить воду.

«Перед каждым приемом пищи следует употреблять хотя бы 200 миллилитров жидкости комнатной температуры».

Дианова обратила внимание, что сделать фигуру стройнее помогает качественный сон не менее 7–8 часов. Люди, которые недосыпают, начинают есть больше сладкого, предупредила специалист.

Вдобавок для снижения веса необходимо двигаться. Нурия Дианова подчеркнула: физическая активность может быть любой, главное, чтобы она не вызывала перенапряжения. В идеале объем физической активности должен быть увеличен по сравнению с тем, какой она была до праздников. Советы врача опубликовала «Москва 24».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из наиболее эффективных способов похудеть является отказ от быстрых углеводов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Нурия Дианова
Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-диетолог, гастроэнтеролог, специалист по пищевому поведению
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Диетолог рассказала, как похудеть после праздников
Диетолог рассказала, как похудеть после новогодних праздников
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Теги : способы похудения, советы диетологов, Нурия Дианова
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