Диетолог Чехонина: мандарины помогают в профилактике инфарктов и инсультов

«Мандарины профилактируют инфаркты и инсульты, риск которых возрастает зимой из-за резкой смены температур. Дело в том, что при выходе из теплого помещения на улицу в организме возникают спазмы, поэтому слабые сосудистые стенки повреждаются. Поддерживать их эластичность и снижать риск развития тромбообразования помогают цитрусовые, богатые биологически активными веществами – полифенолами», - объяснила Юлия Чехонина.

Врач-диетолог Юлия Чехонина заявила, что при отсутствии индивидуальных противопоказаний мандарины нужно обязательно включать в зимний рацион питания. Эти фрукты обладают целым рядом полезных свойств, способствующих укреплению здоровья в самые холодные месяцы года.В частности, констатировала медик, мандарины помогают в профилактике инфарктов и инсультов.Медик обратила внимание, что мандарины являются богатым источником витамина С, благодаря чему эффективно поддерживают иммунитет. Кроме того, их употребление улучшают состояние крови, помогает сохранять бодрость.Также употребление мандаринов положительно сказывается на состоянии кожи, защищает ее от преждевременного старения. По словам Чехониной, содержащийся в них витамин С способствует синтезу коллагена – белка, чья высокая концентрация обеспечивает коже упругость и гладкость.Как сообщила « Москва 24 », специалист посоветовала употреблять по три-четыре мандарина в день (при условии отсутствия хронических болезней пищеварительной системы).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ученый-токсиколог Михаил Кутушов назвал необычайно полезной для здоровья кожуру мандаринов

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