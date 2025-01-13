Врачи в Уфе рассказали, что картофель полезно есть при некоторых болезнях
Картофель полезен как дополнение к рациону при ряде болезней, включая проблемы с ЖКТ, сообщили медики.
Врачи из Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе (РЦОЗиМП) назвали заболевания, при которых полезно есть картофель. Они считают, что картофель как продукт питания ошибочно демонизируется. Его боятся, полагая, что он ведет к появлению лишнего веса.
Медики подчеркнули, что картофель может принести много пользы для здоровья. В частности, он богат веществами, оздоровляющими сердце.
«Очень распространенное мнение, что картофель ничего не дает организму кроме калорий. Но это не так. Картофель содержит очень большое количество каля, который важен для нормальной работы нервной и мышечной системы, в том числе сердца».
Врачи обратил внимание, что содержащийся в картофеле калий способствует стабилизации артериального давления, в связи снижается и риск инсульта. Кроме того, в продукте присутствуют укрепляющие иммунитет и здоровье магний, цинк, фосфор, кальций, марганец, витамин С.
Специалисты отметили, что есть картофель особенно полезно при некоторых заболеваниях: в их числе – болезни органов ЖКТ, включая панкреатит, гастрит, язву желудка. Также картофель полезен при нарушениях стула и при подагре.
Эксперты уточнили, что картофель важно правильно готовить. Лучше всего его запекать или отваривать.
До этого врач-диетолог Наталья Денисова назвала картофель полезным для сердца доступным источником калия. Она посоветовала помнить, что свежеприготовленный неохлажденный картофель отличается из-за своей концентрации крахмала высоким гликемическим индексом – это значит, после его поедания резко повышается уровень сахара в крови. При диабете его употребление следует обсуждать с врачом. Наиболее полезным отварной картофель становится после охлаждения в холодильнике – его крахмал преобразуется и становится пребиотиком, способствуя развитию полезной кишечной микрофлоры.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как есть картофель без риска набрать лишний вес.
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