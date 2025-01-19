Названы продукты с отрицательной калорийностью, от которых невозможно поправиться
Употребление некоторых продуктов исключает возможность поправиться из-за их крайне низкой калорийности.
Врачом-диетологом Евгением Арзамасцевым были названы продукты отрицательной калорийностью, от которых невозможно поправиться. Специалист констатировал: существуют продукты с очень низкой калорийностью, набрать лишний вес при их употреблении практически невозможно.
«Это зеленые овощи либо зелень: брокколи, базилик, укроп, огурец. И совсем кислые продукты, такие как клюква и лимон», – перечислил Арзамасцев в комментарии «Москве 24».
Медик объяснил, что процесс расщепления и усвоения таких продуктов является для организма энергозатратным – на такую переработку тратится большое количество калорий. Именно с этой особенностью связан тот факт, что их употребление исключает возможность прибавить в весе.
Арзамасцев обратил внимание, что продукты с отрицательной калорийностью, безусловно, могут рекомендоваться для включения в рацион людей, стремящих похудеть. В то же время рассчитывать на них как на некое чудо-средство по избавлению от лишних килограммов не следует. Диетолог подчеркнул: если цифра лишнего веса является критической, решать проблему необходимо комплексно – не просто употребляя продукты с отрицательной калорийностью, а полностью меняя стиль своего питания и образа жизни.
Если лишних килограммов немного, то избавиться от них можно, заменив вышеназванными продуктами более калорийные.
«Если в обед мы заменим какую-нибудь гречку или картофель на огурец или брокколи, то в этом случае вес будет теряться. Благодаря такой замене рацион в течение дня будет содержать гораздо меньше калорий», – подеился Арзамасцев.
Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных последствиях попыток похудеть с помощью гречневой монодиеты, ни них указала врач-диетолог Елена Соломатина.
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Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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