Названы продукты с отрицательной калорийностью, от которых невозможно поправиться

«Это зеленые овощи либо зелень: брокколи, базилик, укроп, огурец. И совсем кислые продукты, такие как клюква и лимон», – перечислил Арзамасцев в комментарии « Москве 24 ».

«Если в обед мы заменим какую-нибудь гречку или картофель на огурец или брокколи, то в этом случае вес будет теряться. Благодаря такой замене рацион в течение дня будет содержать гораздо меньше калорий», – подеился Арзамасцев.

Врачом-диетологом Евгением Арзамасцевым были названы продукты отрицательной калорийностью, от которых невозможно поправиться. Специалист констатировал: существуют продукты с очень низкой калорийностью, набрать лишний вес при их употреблении практически невозможно.Медик объяснил, что процесс расщепления и усвоения таких продуктов является для организма энергозатратным – на такую переработку тратится большое количество калорий. Именно с этой особенностью связан тот факт, что их употребление исключает возможность прибавить в весе.Арзамасцев обратил внимание, что продукты с отрицательной калорийностью, безусловно, могут рекомендоваться для включения в рацион людей, стремящих похудеть. В то же время рассчитывать на них как на некое чудо-средство по избавлению от лишних килограммов не следует. Диетолог подчеркнул: если цифра лишнего веса является критической, решать проблему необходимо комплексно – не просто употребляя продукты с отрицательной калорийностью, а полностью меняя стиль своего питания и образа жизни.Если лишних килограммов немного, то избавиться от них можно, заменив вышеназванными продуктами более калорийные.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасных последствиях попыток похудеть с помощью гречневой монодиеты, ни них указала врач-диетолог Елена Соломатина.

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