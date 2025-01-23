Врач назвала категорию людей, которым не следует есть бананы

155 Фото: https://unsplash.com/photos/yellow-banana-fruit-on-black-table-0fIbt4UyJxQ
бананы

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко объяснила необходимость отказаться от употребления бананов людям с болезнями ЖКТ.

Бананы являются одним из самых любимых фруктов у россиян, но существует категория людей, которым не следует их есть, – это обладатели проблемного желудка. Таким предупреждением поделилась врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.  

Специалист констатировала, что бананы не стоит употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Бананы богаты полезными веществами, такими как витамины группы B, витамин C, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. Однако употребление этих фруктов противопоказано при эрозивно-язвенных повреждениях желудка», - отметила Ильяшенко в комментарии для РИА Новости.

Медик добавила, что бананы также лучше исключить из рациона людям с синдромом раздраженного кишечника.

Ильяшенко объяснила, что эти фрукты богаты растворимой клетчаткой и сахарами, которые при существующих проблемах с ЖКТ могут провоцировать дискомфортные и болезненные симптомы, включая сильное вздутие и метеоризм.

До этого гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко сообщила, что бананы насыщены калием, из-за чего могут вредить людям с проблемами почек. Почки ответственны за контроль содержания калия в крови, а богатые им бананы могут поспособствовать значительной перегрузке этого органа.

Кроме того, врачи предупреждают об опасности употребления бананов на пустой желудок. В этом случае не только резко увеличивается содержание сахара в крови, но и происходит быстрое всасывание имеющихся в них минеральных веществ. В результате в организме может нарушиться баланс калия и магния, что чревато сбоем в функционировании сердечной мышцы.

Ранее МедикФорум писал о том, как могут укреплять здоровье бананы, и кому особенно полезно их есть.

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Светлана Ильяшенко
Светлана Ильяшенко
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : вред бананов, проблемы с ЖКТ, Светлана Ильяшенко
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