Врач назвала категорию людей, которым не следует есть бананы

«Бананы богаты полезными веществами, такими как витамины группы B, витамин C, железо, кальций, калий, фтор и фосфор. Однако употребление этих фруктов противопоказано при эрозивно-язвенных повреждениях желудка», - отметила Ильяшенко в комментарии для РИА Новости.

Бананы являются одним из самых любимых фруктов у россиян, но существует категория людей, которым не следует их есть, – это обладатели проблемного желудка. Таким предупреждением поделилась врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.Специалист констатировала, что бананы не стоит употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.Медик добавила, что бананы также лучше исключить из рациона людям с синдромом раздраженного кишечника.Ильяшенко объяснила, что эти фрукты богаты растворимой клетчаткой и сахарами, которые при существующих проблемах с ЖКТ могут провоцировать дискомфортные и болезненные симптомы, включая сильное вздутие и метеоризм.До этого гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко сообщила , что бананы насыщены калием, из-за чего могут вредить людям с проблемами почек. Почки ответственны за контроль содержания калия в крови, а богатые им бананы могут поспособствовать значительной перегрузке этого органа.Кроме того, врачи предупреждают об опасности употребления бананов на пустой желудок. В этом случае не только резко увеличивается содержание сахара в крови, но и происходит быстрое всасывание имеющихся в них минеральных веществ. В результате в организме может нарушиться баланс калия и магния, что чревато сбоем в функционировании сердечной мышцы.Ранее МедикФорум писал о том, как могут укреплять здоровье бананы, и кому особенно полезно их есть

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