Тренер Бахтурина назвала способ похудеть с помощью ходьбы

«Для того, чтобы ходьба заменила кардиотренировку и позволила сжечь лишние калории, необходимо выбрать быстрый темп. На прогулке должно быть комфортно, но сердцебиение должно увеличиваться, дышать необходимо через нос и стараться не разговаривать», - уточнила тренер.

Похудеть с помощью ходьбы возможно. Какой именно способ позволяет добиться этого, тренер Бахтурина рассказала в беседе с «Лентой.ру». По ее словам, чтобы стать стройнее, нужно ходит в быстром темпе, при котором начинает ускоряться сердцебиение.Бахтурина добавила, что для более интенсивной нагрузки на мышцы ягодиц и других участков тела ходьбу следует усложнять. В частности, нужно спускаться и подниматься пешком по лестнице или преодолевать подъемы в горку. Также полезно подключать к движению руки, выполняя ими различные вспомогательные движения.Оптимальная длительность прогулок для поддержания тела в тонусе – примерно 2 часа в день ежедневно, констатировала эксперт.До этого диетолог Виктория Гончар рассказала, что существуют неочевидные факторы, мешающие похудеть. Например, отметила она, стремящиеся сбросить лишний вес часто недооценивают важность сна. Люди, которые не высыпаются, быстрее набирают вес и не могут добиться его снижения, заявила медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетолог Евгения Жарикова указала на заблуждения о похудении. Одним из них врач назвала убежденность в том, что поздние приемы пищи неизменно ведут к появлению лишнего веса.

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