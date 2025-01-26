Врач причислила резкое сокращение калорий в рационе к частым ошибкам худеющих людей

«Организм переходит в режим голода, замедляется и начинает запасать жир. Снижать калорийность нужно постепенно и сбалансировано», - подчеркнула медик.

Врач Федоренко причислила резкое сокращение калорий в повседневном рационе к частым ошибкам худеющих людей. На таки ошибки медик указала в беседе с « Газетой.ru ». Федоренко отметила, что стремясь к быстрому избавлению от лишнего веса, многие начинают придерживаться слишком строгих режимов питания с многочисленными ограничениями и запретами – такое поведение является ошибкой.Из-за резкого сокращения калорий в рационе замедляется обмен веществ и возникает разрушительный для мышц дефицит необходимых нутриентов, предупредила специалист.Также Федоренко посоветовала помнить, что для успешного похудения важно контролировать качество ежедневного питания – в нем не должно быть искусственных, переработанных пищевых ингредиентов, трансжиров и добавленного сахара. В рацион следует включить свежие натуральные продукты, белок, полезные жиры, сложные углеводы и клетчатку.Помимо того, частыми ошибками худеющих людей Федоренко назвала отказ от завтрака и недооценку того влияния, которое оказывают на вес человека его сон и стрессоустойчивость. При недосыпе и подверженности постоянным стрессам жировые отложения накапливаются, а не исчезают, предупредила эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что эксперт по питанию и технолог Юлия Макеева посоветовала для ускорения метаболизма употреблять продукты , богатые в то числе правильными жирами.

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