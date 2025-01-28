«Не нужно пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе это может привести к повышению давления и головным болям».

Врач рассказала о приемлемом количестве воды для питья зимой, отметив пи этом, что выпивать до двух литров в день совершенно не нужно.В комментарии для РИА Новости Калошина предупредила Медик констатировала, что зимой достаточно употреблять ежедневно около 0,7-1,2 литра воды.По словам Калошиной, наиболее правильным решением будет расчет норматива для отдельно взятого человека с учетом индивидуальных особенностей его здоровья и образа жизни. Стремление пить воду по принципу «чем больше тем лучше» может довести до проблем с почками и повышения внутричерепного давления, добавила она.До этого врач Надежда Рунихина рассказала , что достаточное употребление воды является важной частью профилактики тромбозов, которые становятся причиной большого количества инфарктов и инсультов. Но с возрастом чувство жажды может ощущаться гораздо менее интенсивно, и это приводит к тому, что люди пьют слишком мало воды. Между тем, недостаточное количество воды в рационе способствует появлению густой крови и связанных с ней рисков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Елена Тихомирова сообщила , как влияет на организм привычка пить воду утром после пробуждения.

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