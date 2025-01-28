Врач рассказала о приемлемом количестве воды для питья зимой

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питье воды

Врач-эндокринолог Мария Калошина сообщила, сколько воды следует пить зимой.

Врач рассказала о приемлемом количестве воды для питья зимой, отметив пи этом, что выпивать до двух литров в день совершенно не нужно.

В комментарии для РИА Новости Калошина предупредила:

«Не нужно пытаться без естественной потребности выпивать по два литра в день, иначе это может привести к повышению давления и головным болям».

Медик констатировала, что зимой достаточно употреблять ежедневно около 0,7-1,2 литра воды.

По словам Калошиной, наиболее правильным решением будет расчет норматива для отдельно взятого человека с учетом индивидуальных особенностей его здоровья и  образа жизни. Стремление пить воду по принципу «чем больше тем лучше» может довести до проблем с почками и повышения внутричерепного давления, добавила она.

До этого врач Надежда Рунихина рассказала, что достаточное употребление воды является важной частью профилактики тромбозов, которые становятся причиной большого количества инфарктов и инсультов. Но с возрастом чувство жажды может ощущаться гораздо менее интенсивно, и это приводит к тому, что люди пьют слишком мало воды. Между тем, недостаточное количество воды в рационе способствует появлению густой крови и связанных с ней рисков.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Елена Тихомирова сообщила, как влияет на организм привычка пить воду утром после пробуждения.

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Мария Калошина
Мария Калошина
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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Теги : питье воды, зима, Мария Калошина
Врач рассказала о приемлемом количестве воды для питья зимой
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