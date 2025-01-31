Диетолог посоветовала худеющим включать в рацион здоровые жиры

«Здоровые жиры – это оливковое масло, семена, орехи», - перечислила эксперт.

«С творогом единственный момент – для снижения веса его лучше потреблять в первой половине дня», – уточнила диетолог.

Диетолог Панова посоветовала худеющим людям включать в рацион здоровые жиры, о полезных для похудения продуктах она рассказала радио Sputnik.Панова добавила, что худеющим также необходима клетчатка, которая очень эффективно обеспечивает длительное чувство насыщения. Источниками клетчатки являются овощи, фрукты, бобовые, те же орехи, цельнозерновые крупы.Помимо продуктов с клетчаткой долгую сытость дает белок, которым богаты такие продукты как нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог.Дополнительно Панова сообщила, что активизировать жиросжигание в организме помогают продукты с низким гликемическим индексом, употребление которых препятствует резким скачкам сахара в крови. Говоря о таких продуктах, эксперт порекомендовала включать в рацион ягоды, грейпфруты, киви.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ольга Чиркова предупредила : некоторые продукты являются псевдо-диетическими – они вызывают ассоциации с похудением, но в реальности не помогают избавиться от лишнего веса.

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