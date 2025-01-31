Диетолог посоветовала худеющим включать в рацион здоровые жиры
Диетолог Ольга Панова назвала продукты, которые должны присутствовать в рационе у тех, кто стремится к похудению.
Диетолог Панова посоветовала худеющим людям включать в рацион здоровые жиры, о полезных для похудения продуктах она рассказала радио Sputnik.
«Здоровые жиры – это оливковое масло, семена, орехи», - перечислила эксперт.
Панова добавила, что худеющим также необходима клетчатка, которая очень эффективно обеспечивает длительное чувство насыщения. Источниками клетчатки являются овощи, фрукты, бобовые, те же орехи, цельнозерновые крупы.
Помимо продуктов с клетчаткой долгую сытость дает белок, которым богаты такие продукты как нежирное мясо, птица, рыба, яйца, творог.
«С творогом единственный момент – для снижения веса его лучше потреблять в первой половине дня», – уточнила диетолог.
Дополнительно Панова сообщила, что активизировать жиросжигание в организме помогают продукты с низким гликемическим индексом, употребление которых препятствует резким скачкам сахара в крови. Говоря о таких продуктах, эксперт порекомендовала включать в рацион ягоды, грейпфруты, киви.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ольга Чиркова предупредила: некоторые продукты являются псевдо-диетическими – они вызывают ассоциации с похудением, но в реальности не помогают избавиться от лишнего веса.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ольга Панова
ЗОЖ
диетолог
Оставить комментарий