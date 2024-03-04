Врач Волынкина призвала на время диеты отказаться от консервов и колбас, диетолог Лементина призвала налегать на овощи и цельные злаки

"Эффективная стратегия похудения включает в себя сбалансированное питание, умеренное потребление калорий, физическую активность и индивидуальные потребности организма", - говорит врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум.

Овощи и зелень

"Включите в рацион брокколи, шпинат, капусту, баклажаны и др", - советует Лементина.

Фрукты

Белки





"Включите в рацион куриное мясо, рыбу, морепродукты, яйца, творог, гречку, киноа и бобы".

Злаки цельнозерновые

"Предпочтительным выбором являются овес, ячмень, гречка, киноа и коричневый рис".

Здоровые жиры

Нежирные молочные продукты

Вода

Зеленый чай

Волынкина назвала сахар в чистом виде вредным и напомнила, что злоупотребление им приводит к резкому выбросу инсулина и, как следствие, повышению уровня сахара в крови. Из-за этого, по ее словам, в момент поедания сладкого наблюдается высокая работоспособность, а после приходят сонливость и усталость.Также диетолог отнесла к числу вредных при похудении продуктов всю еду,На время диеты исключить из рациона острую, жирную и соленую пищу, прежде всегоНаконец, добавила она, худеющим людям лучше воздержаться от употребления алкоголем, так как он снижает метаболизм.При планировании диеты для похудения важно учесть, что не существует универсального списка продуктов, который подходит всем.Богаты витаминами, минералами и клетчаткой, они низкокалорийны и придают ощущение сытости.Фрукты содержат витамины, антиоксиданты и клетчатку. Ограничьте потребление высококалорийных сортов и предпочтите ягоды, яблоки, груши и цитрусовые.Белки помогают поддерживать мышечную массу и уровень сытости.Они богаты клетчаткой, что помогает поддерживать уровень сахара в крови.Включите в рацион оливковое масло, авокадо, орехи и семена чиа. Они содержат полезные ненасыщенные жиры.Нежирные варианты молока, йогурта и творога предоставляют кальций и белки с меньшим содержанием жиров.Важно поддерживать уровень гидратации. Питье воды может помочь уменьшить чувство голода и способствовать общему здоровью.Зеленый чай содержит антиоксиданты и может помочь в ускорении обмена веществ.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка сахара и соли.

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