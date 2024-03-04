Врач Волынкина призвала на время диеты отказаться от консервов и колбас, диетолог Лементина призвала налегать на овощи и цельные злаки
Худеющим людям на время диеты стоит отказаться от некоторых популярных продуктов, рассказала диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина. Мешающую сбросить вес еду она перечислила в беседе с NEWS.ru.
Волынкина назвала сахар в чистом виде вредным и напомнила, что злоупотребление им приводит к резкому выбросу инсулина и, как следствие, повышению уровня сахара в крови. Из-за этого, по ее словам, в момент поедания сладкого наблюдается высокая работоспособность, а после приходят сонливость и усталость.
Также диетолог отнесла к числу вредных при похудении продуктов всю еду, содержащую белую муку, в частности выпечку и макароны, фастфуд, кетчуп и майонез.
На время диеты исключить из рациона острую, жирную и соленую пищу, прежде всего консервы, сосиски, колбасы, полуфабрикаты.
Наконец, добавила она, худеющим людям лучше воздержаться от употребления алкоголем, так как он снижает метаболизм.
При планировании диеты для похудения важно учесть, что не существует универсального списка продуктов, который подходит всем.
"Эффективная стратегия похудения включает в себя сбалансированное питание, умеренное потребление калорий, физическую активность и индивидуальные потребности организма", - говорит врач-диетолог Лементина Юлия специально для МедикФорум.
Есть некоторые продукты, которые часто рекомендуются включать в рацион при похудении.
Овощи и зелень
Богаты витаминами, минералами и клетчаткой, они низкокалорийны и придают ощущение сытости.
"Включите в рацион брокколи, шпинат, капусту, баклажаны и др", - советует Лементина.
Фрукты
Фрукты содержат витамины, антиоксиданты и клетчатку. Ограничьте потребление высококалорийных сортов и предпочтите ягоды, яблоки, груши и цитрусовые.
Белки
"Включите в рацион куриное мясо, рыбу, морепродукты, яйца, творог, гречку, киноа и бобы".
Злаки цельнозерновые
Они богаты клетчаткой, что помогает поддерживать уровень сахара в крови.
"Предпочтительным выбором являются овес, ячмень, гречка, киноа и коричневый рис".
Здоровые жиры
Включите в рацион оливковое масло, авокадо, орехи и семена чиа. Они содержат полезные ненасыщенные жиры.
Нежирные молочные продукты
Нежирные варианты молока, йогурта и творога предоставляют кальций и белки с меньшим содержанием жиров.
Вода
Важно поддерживать уровень гидратации. Питье воды может помочь уменьшить чувство голода и способствовать общему здоровью.
Зеленый чай
Зеленый чай содержит антиоксиданты и может помочь в ускорении обмена веществ.
Ранее МедикФорум писал о вреде избытка сахара и соли.
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