«Не помогают, а мешают похудеть»: врач перечислила псевдо-диетические продукты

— «Диетические» хлебцы, которыми изобилуют полки со здоровым питанием, не помогут похудеть. Они слишком быстро перевариваются и повышают аппетит, стимулируя к перееданию. Более того, в них часто содержатся искусственные подсластители.

Врач Чиркова перечислила псевдо-диетически продукты, которые не помогают похудеть, а нередко даже мешают, сводя на нет попытки людей стать стройнее. В частности, к таким продуктам относятся хлебцы, которые многими ошибочно считаются диетическими, сообщила медик в беседе с NEWS.ru.Чиркова подчеркнула, что пользу организму приносят цельнозерновые продукты – главным образом, «грубые» крупы наподобие овса и перловки, которые долго перевариваются и позволяют так же долго обходиться без дополнительных перекусов, ослабляют тягу к сладкому. Когда зерно мелко перемалывается, в полученном продукте повышается уровень простых углеводов, которые слишком быстро перевариваются организмом, резко повышают уровни сахара и инсулина и вместе с ними обостряют аппетит, толкая к перееданию. Искусственные подсластители тоже вызывают напрасную выработку инсулина – в итоге повышается аппетит и может развиться диабет, предупредила Чиркова.Говоря о других мешающих похудеть псевдо-диетических продуктах, врач отметила, что к ним относятся многие сухофрукты и сладкие фрукты, включая виноград, хурму , манго. Все они обладают высоким гликемическим индексом (ГИ). Людям, которые хотят похудеть, нужно избегать присутствия продуктов с высоким ГИ в своем рационе.До этого врач Янина Федоренко заявила , что резкое сокращение калорий в рационе является одной из типичных ошибок людей, стремящихся к похудению. По словам медика, в этом случае может замедлиться обмен веществ и возникает разрушительный для мышц дефицит необходимых нутриентов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников объяснил , почему скрупулезный подсчет калорий не помогает людям похудеть.

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