Почему пить кофе с сахаром далеко не так вредно, как многие думают

«Современные исследования показывают, что умеренное употребление кофе с сахаром может быть не только безопасным, но и полезным».

«Когда вы добавляете сахар в кофе, то получаете двойной эффект: помимо того, что кофеин стимулирует нервную систему, глюкоза обеспечивает мозг энергией. Это особенно полезно в ситуациях, требующих повышенной умственной активности, например, во время учебы или работы, подразумевающей креативность, разработку новых идей».

Может ли появиться лишний вес из-за кофе с сахаром?

«Во многих случаях чашка подслащенного кофе на десерт – гораздо более предпочтительный вариант, чем, например, сладкая выпечка или кусок торта».

Многие люди любят пить кофе подслащенным, но диетологи часто советуют отказываться от добавленного сахара. Возможен ли компромисс – об этом MedikForum.ru побеседовал с терапевтом Ириной Андреевой.По слова врача, пить кофе с сахаром далеко не так вредно, как многие думают. Главное — соблюдать баланс и не злоупотреблять сладким, следить за калорийностью своего питания в целом. Более того, добавление сахара в ароматный утренний напиток имеет свои плюсы, подчеркнула эксперт.Андреева напомнила, что сахар оказывает большое влияние на работу мозга, ведь именно глюкоза является главнейшим источником энергии для организма, и для активной работы мозга ее нужно довольно много.Ключевой ингредиент кофе – кофеин – может вызывать в организме стрессовую реакцию, поскольку под его влиянием увеличивается концентрация кортизола, гормона стресса. Сахар, добавленный в кофе, помогает смягчить этот эффект. Глюкоза способствует более интенсивной выработке серотонина, который улучшает настроение и снижает уровень напряжения.Таким образом, кофе с сахаром может быть более комфортным для нервной системы, чем горький черный кофе – особенно при высокой чувствительности к кофеину.Если человеку нравится пить кофе с сахаром, это создает психологический комфорт: приносит удовольствие, улучшает настроение, снижает давление повседневного стресса. Психологический комфорт — не менее важный аспект здоровья, чем физический, подчеркивает диетолог.Этот напиток богат антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами. Некоторые исследования показывают, что сахар может усиливать действие этих антиоксидантов. Например, в сочетании с глюкозой полифенолы, содержащиеся в кофе, лучше усваиваются организмом. Это означает, что кофе с сахаром может быть даже полезнее для борьбы с окислительным стрессом, чем черный кофе.Кофе с сахаром полезен после интенсивных нагрузок, когда организм нуждается в быстром восполнении ресурсов – например, после интенсивных занятий спортом или тяжелой физической работы. В этих случаях кофеин, тонизирующий нервную систему, облегчает чувство усталости, а глюкоза восполняет запасы энергии, потраченные мышцами.Многие опасаются употреблять такой напиток из-за риска развития ожирения, диабета. Однако важно понимать, что к появлению лишних килограммов ведет не какой-то конкретный продукт, а в целом несбалансированное питание и систематическое злоупотребление калориями.Диетолог констатирует: если человек ведет активный образ жизни, следит за своим питанием и не склонен злоупотреблять сладким, то выпитая утром чашка кофе с добавлением чайной ложки сахара не причинит вреда.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки говорят о том, что человек злоупотребляет сладким

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