Сладкий яд: что говорит о злоупотреблении сахаром и как начать есть его меньше

Как начать есть меньше сахара?

Многие люди злоупотребляют сахаром, потому что едят не только сладкое, но и готовые продукты промышленного производства, в которых сахар часто присутствует как вкусовая добавка или консервант. В избыточном количестве сахар становится настоящим сладким ядом, так как с его злоупотреблением ассоциируются опасные проблемы со здоровьем.Что говорит о злоупотреблении сахаром – на эту тему Medikforum.ru побеседовал с эндокринологом Антониной Гуреевой.Замечено, что к чрезмерному потреблению сахара обычно бывают склонны людей, чей рацион обеднен питательными веществами. При таком питании в организме ухудшается выработка защитного механизма против бактерий и вирусов, он становится более восприимчив к инфекциям.При поедании сахара уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем так же быстро падает, что вызывает состояния энергетического упадка – возникают проблемы с концентрацией, сонливость, нежелание работать.Когда поедается слишком много сахара, баланс кишечной флоры может быстро нарушиться из-за того, что в ней начнут распространяться вредные бактерии. Это провоцирует метеоризм, диарею или запор.Кожа также страдает от злоупотребления сахаром. Он связывается с белками коллагеном и эластином, которые обеспечивают коже упругость и здоровье. Нарушения в их структуре влияют на появление воспалений, пятен и прыщей на коже, вдобавок снижается ее эластичность, увеличиваются морщины и целлюлит.Бактерии процветают в среде, богатой сахаром, поскольку получают оптимальное питание и могут быстрее размножаться. Повышенный уровень сахара в крови означает подверженность инфекциям мочевого пузыря и грибковым поражениям.Человеческий мозг функционирует лучше всего, когда он снабжается примерно одинаковым количеством сахара. Когда поступление глюкозы к мозгу становится нестабильным, это отражается на психическом состоянии, способствует возникновению депрессивных состояний и тревожности.Сразу полностью убирать из меню все сладкое не нужно – для организма это станет сильным стрессом. Но следует стремиться к тому, чтобы минимизировать в рационе количество готовых, промышленных сластей. При тяге к сладкому рекомендуется есть продукты, содержащие меньше сахара и больше натуральных компонентов – например, темным шоколадом, пастилой, ягодами, какао и так далее.Белок (птица, яйца, бобовые, тофу, молочные продукты) должен быть в меню каждый день: он дольше сохраняют чувство сытости и снижает тягу к сладкому.Они содержат много сахара, который усваивается быстрее чем из твердых продуктов и вызывает крайне резкие колебания уровня глюкозы в крови. Если имеется тяга к сладкому питью, можно взять воду и добавить в нее свежие фрукты, лимоны, имбирь, ягоды, мяту.Овощи содержат мало калорий, отличаются высоким содержанием воды и клетчатки, поэтому обеспечивают эффект наполненности желудка. Употребляя больше белка и овощей, можно успешно снизить свою тягу к сладкому.Чем больше углеводной пищи в рационе, тем больше организм «требует» сахара, так как привыкает к высокому содержанию глюкозы в крови. Чтобы не испытывать тяги к сладкому, следите за тем, сколько съедается хлеба, макарон или картошки – употреблять их нужно строго умеренно или вместе с овощами для предотвращения гипергликемии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие сласти могут быть более полезными , чем магазинные конфеты и выпечка.

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