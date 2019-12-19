Не делайте так! Эксперт развенчала три популярных мифа о похудении
Лишний вес – серьезная проблема современного общества. Борьбе с ожирением посвящены тысячи статей, книг, исследований. Но всем ли советам можно слепо доверять? На этот вопрос ответила тренер по клиническому питанию, фитнес-эксперт Ариана Хундт.
Специалист развеяла три популярных мифа, связанных с похудением.
Главный залог потери лишнего веса – спорт. Правильное питание не столь важно.
Нет, это не так. Хундт объяснила, что потеря 80% жира связана с результатом правильного питания. Физические упражнения, хотя бы минимальные, безусловно необходимы, но большого прогресса не будет, если продолжать есть что попало.
Хотите похудеть? Пропускайте завтрак.
Пропуск утреннего приема пищи действительно может ненадолго снизить калорийную нагрузку, но это не может быть решением на долгосрочную перспективу. Как показывают результаты исследований, употребление высококалорийной пищи является отличным способом стимулировать потерю лишних килограммов. Прежде всего, это связано с нашим метаболизмом в течение дня.
Сбросить лишние килограммы помогут слабительные.
Слабительные и различные чаи «для похудения» пользуются большим успехом у тех, кто старается прийти в форму. Но их эффект лишь недолговременный. Вы действительно можете стать легче на пару килограммов после приема этих средств. Но это лишь временный эффект. Также нельзя забывать о вредных побочных эффектах: обезвоживание и повреждение пищеварительного тракта, пишет портал «Здоровье Mail.ru».
Ранее диетолог рассказал о том, как сделать популярные у россиян новогодние салаты легкими и полезными, чтобы избежать набора веса и проблем с пищеварением.
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