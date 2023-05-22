Язвы, обнаруженные глубоко во рту сигналят о дефиците этих витаминов - врач Андреева

"Эти язвы могут быть около одного сантиметра в диаметре и медленно заживают. Обычно они имеют овальную или круглую форму с участками покраснения вокруг них. Основание самих язв может быть серого или желтого цвета", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Витамин В12

Цинк

Фолиевая кислота (витамин B9)

Железо.

Проблемы со ртом обычно указывают на отсутствие хорошей гигиены полости рта, а также на потенциальные проблемы с зубами.Например, если не чистить зубы регулярно, не пользоваться зубной нитью и избегать осмотров, это может привести к кариесу и заболеванию десен. Однако некоторые проблемы во рту могут быть связаны с чем-то, казалось бы, не связанным.Определенный тип язвы во рту может указывать на дефицит витаминов.Если кто-то испытывает рецидивирующие приступы афтозной язвы любого типа, это состояние известно как рецидивирующий афтозный стоматит.Ранее МедикФорум писал о пользе овощей.

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