5 признаков того, что вы едите слишком мало овощей
Склонность к синякам, усталость, мышечные спазмы могут говорить о том, что вы употребляете слишком мало овощей, сообщает портал Freundin.de. Немецкое общество питания рекомендует употреблять около 400 граммов овощей ежедневно.
Склонность к синякам. Если вы быстро получаете синяки, это может быть признаком дефицита витамина С. Витамин С важен для многих защитных функций организма, и в качестве его источников в рационе должны присутствовать цитрусовые, брокколи, перец.
Усталость. Когда организму не хватает витаминов группы В, это проявляется в таких симптомах, как трудности с концентрацией внимания и постоянная усталость. Для восстановления витаминного баланса полезно употреблять в пищу бобовые, такие как фасоль и чечевица, а также спаржу и темные листовые овощи.
Расстройство пищеварения. Стресс почти стал частью повседневной жизни. Однако то, как мы относимся к своему телу и какие продукты мы едим, влияет на то, как мы реагируем на стресс. При недостатке витаминов организм более подвержен внутреннему воспалению, которое может проявляться, например, в виде расстройства желудка. В этом случае помогают антиоксидантные продукты, такие как темные ягоды, помидоры, авокадо, морковь и лук.
Мышечные спазмы. Если у вас часто возникают мышечные спазмы, это может быть признаком дефицита калия. Лучшими источниками калия являются бобовые, морковь, кольраби, тыква и перец, а также все виды капусты. Из фруктов - абрикосы и бананы.
Постоянный голод. И фрукты, и овощи полны клетчатки, которая долго переваривается и подавляет аппетит. Люди, которые едят слишком мало овощей, обладают обостренным аппетитом и склонны иметь повышенную тягу к сладостям.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем помогает клетчатка.
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