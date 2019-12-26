Как избежать проблем с пищеварением от новогоднего ужина: несколько советов
Новогодние праздники сопровождаются очень сытной едой, к тому же в большом количестве, что может привести к проблемам с пищеварением. Советы, помогающие избежать этого, опубликовал портал Freundin.de.
Прежде всего, диетологи рекомендуют очень медленно и старательно жевать, отправляя еду в рот исключительно маленькими кусочками. Медленные едоки поглощают меньше калорий. Кроме того, манера медленно есть высвобождает ферменты во рту, которые улучшают пищеварение.
Также для лучшего переваривания плотной пищи очень хороши горькие гарниры – например, в виде грейпфрутов. Горькие вещества увеличивают выработку желудочного сока и делают пищеварение более активным.
Полезной окажется и вода. Питье большого количества воды во время еды стимулирует пищеварение и облегчает желудку обработку тяжелой, жирной пищи.
Что делать, если съедено оказалось слишком много? Эксперты советуют нехитрые меры.
- Горький эспрессо. Если выпить его после еды, это может простимулировать работу пищеварения.
- Артишоки. Лекарственные растения также противодействуют ощущению чрезмерной сытости. Если пища слишком жирная, могут помочь артишоки – их употребление активизирует выработку желчи.
- Прогулка. Небольшая физическая активность приводит в движение желудочно-кишечный тракт и стимулирует пищеварение. Кроме того, при этом стимулируется кровообращение, желудок и кишечник лучше обеспечиваются кровью и лучше работают.
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