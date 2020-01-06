5 способ повысить уровень метаболизма и похудеть
С возрастом ваш метаболизм замедляется, что затрудняет потерю веса. Однако это не означает, что вы должны принять поражение и набрать лишние килограммы. Эти 5 трюков помогут повысить уровень метаболизма.
Пейте больше водыУвеличение потребления воды на 1,5 литра в день (не менее шести чашек) может помочь вам сжечь лишние 17 400 калорий в год. Если вам не нравится пить воду, попробуйте травяные чаи, а также овощи и фрукты, богатые водой - цитрусовые, яблоки, груши, капусту, кабачки и т.д.
Добавьте клетчатки
"Употребление в пищу богатых клетчаткой продуктов, таких как бобовые, свежие фрукты, овощи и цельное зерно, заставит вас чувствовать себя дольше. Потребление продуктов, богатых клетчаткой, также поможет обуздать вашу тягу к нездоровой пище. Исследования показали, что женщины, которые едят продукты, богатые клетчаткой, со временем набирают наименьшее количество веса", - пишет издание Haff Post.
Включите горчицу в свой рационПотребление горчицы также помогает ускорить обмен веществ. В исследовании, опубликованном в журнале Human Nutrition, ученые обнаружили, что употребление хотя бы одной чайной ложки горчицы, которая содержит всего 5 калорий, может помочь повысить ваш метаболизм до 25% в течение нескольких часов после еды.
Быстрые упражнения в течение 2,5 минутЕсли мысль о тренировках в течение 30 минут уже утомительна, вы можете попытаться повысить свой метаболизм с быстрым 2,5-минутным всплеском физической активности.
Исследования, опубликованные в журнале Physiological Reports, показали, что участники, которые делали пять 30-секундных циклов максимальной нагрузки, чередуя их с 4 минутами отдыха, сжигали 200 лишних калорий за один день.
Держите спальню в прохладеКоричневый жир - особый вид жира, который помогает вам согреться, сжигая запасы. Недавнее исследование, опубликованное в журнале «Диабет», показало, что прохладный воздух во время ночного сна может трансформировать запасы коричневого или «хорошего» жира в энергию.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что зеленый чай помогает избежать глаукомы.
Оставить комментарий