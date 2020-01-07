Разгрузочные дни с минеральной водой помогают прийти в форму после праздников
Новогодние праздники загружают организм калориями и токсинами. Для избавления от отеков и для быстрого возвращения в форму диетолог Наталья Герасимова рекомендует прибегать к разгрузочным дням с использованием минеральной воды.
Череда праздничных выходных подходит к концу. Чтобы привести себя в форму, диетолог Наталья Герасимова считает полезным временный отказ от тяжелой пищи, алкоголя, майонеза, жирных сыров в больших количествах, колбасы. В рацион следует включать овощи и продукты с высоким содержанием клетчатки.
«Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, не на вареную картошку. Лучше на что-то волокнистое - на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты. Возможно сделать какой-то разгрузочный день без мяса и рыбы», - рассказала специалист.
Помимо этого, добавила диетолог, необходимо пить больше воды. Герасимова посоветовала употреблять минеральную воду с высоким содержанием калия.
«Питье щелочных вод поможет ликвидировать отеки, которые, скорее всего, накопились после праздников, алкоголя и различных соленых закусок», - пояснила эксперт.
Еще один совет диетолога для тех, кто хочет как можно быстрее вернуться в форму после сытных праздничных дней, - ограничивать потребление соли. Однозначно соленые закуски, такие как соленые огурцы и помидоры, орешки, оливки и так далее, - следует исключить из ежедневного меню.
По словам Натальи Герасимовой, нужно чаще есть продукты, которые содержат много калия. К таковым относятся бананы, капуста, бобовые, об этом сообщил телеканал «360».
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