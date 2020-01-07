Разгрузочные дни с минеральной водой помогают прийти в форму после праздников

«Нужно сделать акцент на овощи. Желательно на свежие, не на вареную картошку. Лучше на что-то волокнистое - на зелень, огурцы, кабачки, различные варианты капусты. Возможно сделать какой-то разгрузочный день без мяса и рыбы», - рассказала специалист.

«Питье щелочных вод поможет ликвидировать отеки, которые, скорее всего, накопились после праздников, алкоголя и различных соленых закусок», - пояснила эксперт.