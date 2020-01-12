Исследование показывает, что сауна по эффекту похожа на занятия спортом
Новое исследование показало, что посещение сауны, вопреки распространенному мнению, на самом деле повышает частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а в долгосрочной перспективе - понижают оба параметра. Это приводит к положительным эффектам, аналогичным тем, которые испытывают люди, занимаясь спортом.
Исследование, опубликованное в журнале Complementary Therapies in Medicine указывает на то, что, хотя сауна может оказать благотворное влияние на вашу сердечно-сосудистую систему, она не заставит вас терять вес, так как мышечная активность отсутствует в этом процессе. Тем не менее, это специфическим образом влияет на сердечно-сосудистую систему.
Эксперименты в саунеВ исследовании приняли участие 19 здоровых добровольцев. Два эксперимента были проведены в разные дни.
В первой части участникам было предложено насладиться сауной в течении 25 минут. Их пульс и кровяное давление были измерены во время сеанса.
Результаты показали, что артериальное давление и частота сердечных сокращений значительно возросли и оставались такими на протяжении всего времени нахождения в сауне. Однако после того, как добровольцы покинули сауну, оба измерения упали до уровня, который был ниже, чем первоначальные показатели.
Во второй части эксперимента добровольцы провели короткую тренировку на гребном тренажере. Их кровяное давление и частота сердечных сокращений были измерены во время этой сессии.
"Кровяное давление и частота сердечных сокращений участников достигли тех же уровней во время сеанса в сауне, что и при нагрузке около 100 Вт во время спортивного теста", - рассказали авторы исследования.Ватты - это измерение выходной мощности. Они определяются уровнями сопротивления и темпами гребли участников. То есть результаты показали, что посещение сауны не является расслабляющим, как думают многие.
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