Более поздние завтраки по выходным заставляют людей полнеть

«Сдвиг завтрака на три с половиной часа в выходные дни вызывал у людей самое резкое увеличение веса. Например, это происходило, если в рабочие дни человек завтракал в 8 часов утра, а в субботу и воскресенье - в 11.30», - сообщили авторы проекта.

Более поздние завтраки по выходным заставляют нас полнеть, даже если мы не употребляем больше калорий – для появления лишнего веса достаточно сдвинутого времени приема пищи.Заключение об этом было сделано после проведенных испытаний с участием более 1100 студентов из Испании и Мексики. Специалисты анализировали, в какое время добровольцы съедали свои завтраки, обеды и ужины в будни и выходные дни.Оказалось, что не зависимо от количества потребляемых калорий, сна и физической активности одно лишь изменение времени завтрака на более позднее является самостоятельным фактором полноты.Ученые резюмируют: чем значительнее сдвигается время завтрака в выходные дни по сравнению с буднями, тем выше риск появления лишнего веса. По их словам, подобные временные сдвиги в приемах пищи могут содействовать жировым отложениям в области талии и развитию висцерального ожирения, при котором жир откладывается глубоко в брюшной области, повышая риск метаболических расстройств и ассоциированных с ними болезнями, об этом сообщило издание DailyMail.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают активнее терять брюшной жир.