Мне действительно нужно похудеть? Вот как это определить
Многие люди чувствуют себя комфортно с несколькими килограммами, и не думают о том, чтобы сидеть на диетах. Но лишний вес - это еще и риск для здоровья. Определенные значения тела указывают, когда пришло время похудеть. Ожирение уже давно превзошло курение как риск для здоровья номер один. Те, кто накапливает килограммы, подвержены риску атеросклероза, высокого кровяного давления, ожирения печени, диабета, износа суставов, болезней сердца или инсульта.
Окружность живота говорит о риске для здоровья от избыточного весаЖир на животе считается настоящей проблемой здоровья. Риск диабета, сердечного приступа и инсульта увеличивается. Так называемый висцеральный жир часто также накапливается между органами в брюшной полости.
"У женщин здоровая окружность талии должна быть не более 80 сантиметров, у мужчин - не более 94 сантиметров. Если талия женщины достигает 88 сантиметров и более, для мужчин старше 102 сантиметров риск заболевания значительно возрастает", - пишет издание Focus.
Отношения между талией и бедрамиБедра как у Ким Кардашьян - не просто идеал красоты и образец для подражания для ее поклонниц. Это говорит о низких рисках для здоровья. Большинство женщин, как правило, относятся к так называемому типу "груши" со скоплением жира вокруг ягодиц. Мужчины, с другой стороны, склонны к "яблочному типу": узкие бедра, плоские ягодицы, прямая талия, но жировые отложения в середине тела.
Чем меньше разница между талией и бедром, или если талия больше, чем бедра, тем выше риск для здоровья.
Содержание жира в организме не должно быть слишком высокимВесы, измеряющие процент жира, не только показывают вам вес, но и то, насколько высоко содержание жира в теле. Даже простые устройства считывают значение с голой подошвы ног через четыре электрода. Однако результат измерения бывает не особенно точен. Вам следует подумать о похудении, если весы показывают более 30% жира для женщины и более 25% для мужчины.
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