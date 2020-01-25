Зевайте на работе: это полезно для мозга и продуктивности
В повседневной жизни, полной стрессов, мы редко уделяем время отдыху и переключению внимания. Однако эксперт по креативности Мартин Клафек (Германия) уверяет, что нашему мозгу нужен перерыв каждые 90 минут. Он советует: закройте глаза, подышите свежим воздухом или интенсивно зевните.
Когда работник зевает или ненадолго закрывает глаза на работе, это часто приводит к непониманию и критике от руководства. При этом, они требуют от сотрудников творческих решений. Люди пытаются проявить творческий подход, работая еще больше, не отрываясь от экрана компьютера. Однако это контрпродуктивно.
Примерно через 90 минут человеческий мозг срочно нуждается в перерыве, чтобы получить дополнительную информацию или развить собственные идеи. Если вы этого не сделаете, производительность вашего мозга и, следовательно, ваша способность к творчеству, снизятся.
Закройте глаза и сделайте вдохПредставьте себе аквариум с песком и водой. Вода кристально чистая, песок на дне. Если вы энергично перемешиваете их перемешаете, песок поднимается, и вода станет мутной.
Это состояние вашего мозга после его непрерывной работы около 90 минут. Но если вы хотите, чтобы в аквариуме была чистая вода, дождитесь оседания песка.
"Я призываю предпринимателей переосмыслить ситуацию: они должны не только разрешать регулярные перерывы, но и активно поощрять работников к этому. Есть много возможностей: закрыть глаза, выйти и перевести дух, в идеале заниматься физическими упражнениями, медитировать, слушать расслабляющую музыку и многое другое", - рассказывает Мартин Клафек для издания Focus.
Зевать - это хорошо!Зевать тоже хорошо. Большие части мимических мышц расслабляются, а мозг снабжается кислородом, что полезно для мышления. Поэтому не критикуйте, когда кто-то зевает, а скорее утверждайте, что они подпитывают свой мозг кислородом.
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