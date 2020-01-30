Кровавая Мэри или Пина Колада: самые вредные для фигуры алкогольные коктейли

Кровавая Мэри

"Коктейль занимает первое место в рейтинге, даже с учетом наличия водки. Томатный сок (особенно если он еще и без сахара) — кладезь полезных веществ, в нем есть клетчатка, пектин, бета-каротин, витамины и минералы. Он отличается низкой калорийностью, способствует выработке серотонина. Лимонный сок богат витамином C, благодаря чему улучшает иммунитет, снижает риск возникновения простуды, вирусной инфекции. Порция "Кровавой Мэри" — 123 ккал".

Пина Колада

Б-52

Драй Мартини

"Путем нехитрых подсчетов можно легко сделать вывод, что несколько глотков веселящего напитка — уже 400 ккал, а если учесть, что обычно одним бокалом дело не ограничивается, картина получается печальная".