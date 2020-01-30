Кровавая Мэри или Пина Колада: самые вредные для фигуры алкогольные коктейли
Алкоголь сложно назвать полезным продуктом, но для тех кто следит за весом, он еще и означает лишние калории. Врач оценивает популярные алкогольные коктейли с точки зрения вреда для фигуры.
Терапевт, доктор превентивной и антиэйдж-медицины Наталья Зубарева рассказывает в интервью АиФ о "калорийных бомбах" и относительно безопасных алкогольных коктейлях.
Кровавая Мэри
"Коктейль занимает первое место в рейтинге, даже с учетом наличия водки. Томатный сок (особенно если он еще и без сахара) — кладезь полезных веществ, в нем есть клетчатка, пектин, бета-каротин, витамины и минералы. Он отличается низкой калорийностью, способствует выработке серотонина. Лимонный сок богат витамином C, благодаря чему улучшает иммунитет, снижает риск возникновения простуды, вирусной инфекции. Порция "Кровавой Мэри" — 123 ккал".
По мнению эксперта, коктейль безопасен для фигуры.
Пина КоладаСодержит ром, коксовое молоко и ананасовый сок. Занимает место посредине. Здесь есть калорийное кокосовое молоко (калорийность на 100 грамм - 174 ккал), но его немного.
Б-52Готовится их кофейного, апельсинового, сливочного ликера и куантро. Крепкий и калорийный - 345 ккал на небольшую порцию.
Драй МартиниСостоит из джина и вермута - самый калорийный. Содержит 400 калорий, представляющие собой "легкие углеводы" - они моментально всасываются в кровь и откладываются про запас в виде жира.
"Путем нехитрых подсчетов можно легко сделать вывод, что несколько глотков веселящего напитка — уже 400 ккал, а если учесть, что обычно одним бокалом дело не ограничивается, картина получается печальная".
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