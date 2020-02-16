Витамины и микроэлементы, которые уменьшают депрессию и укрепляют психическое здоровье

Витамины и микроэлементы, которые уменьшают депрессию и укрепляют психическое здоровье

Все больше исследований показывают, что добавки с комбинацией микроэлементов полезны для людей с проблемами психического здоровья. По словам экспертов, витамины и минералы позволяют обеспечить оптимальную работу мозга.

Витамины микроэлементы для лучшей работы мозга и психического здоровья

Магний, цинк, витамин D и фолиевая кислота (витамин B9), часто используются для лечения симптомов тревоги и депрессии. Вот полный список микроэлементов, который поможет укрепить психическое здоровье.
  • Фолиевая кислота - улучшает настроение и помогает при депрессии.
  • Гинкго билоба - замедляет снижение когнитивных функций, облегчает вызванные антидепрессантом сексуальные проблемы.
  • Железо - улучшает ясность ума, уменьшает психологический стресс.
  • Магний - применяется при высокой тревожности.
  • Мелатонин - улучшает качество сна у людей с шизофренией, депрессией и сезонными аффективными расстройствами.
  • Омега-3 жирные кислоты - помогают при биполярной депрессии и большой депрессии.
  • Калий - предотвращает беспокойство, умственную усталость, снижение памяти.
  • Валериана - уменьшает тревогу, успокаивает нервную систему, устраняет проблемы со сном.
  • Зверобой - применяется при легкой депрессии.
  • Витамин B12 - улучшает настроение.
  • Витамин D - при всех видах негативных психических состояний.
  • Цинк - уменьшает симптомы тревоги.
"Хорошее питание способствует хорошему здоровью - физическому и психологическому. Чтобы оставаться здоровым физически и морально, убедитесь, что вы получаете достаточное количество необходимых питательных веществ из рациона", - пишет издание Helth News. 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать добавки в качестве дополнения к лечению.

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