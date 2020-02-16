Витамины и микроэлементы, которые уменьшают депрессию и укрепляют психическое здоровье
Все больше исследований показывают, что добавки с комбинацией микроэлементов полезны для людей с проблемами психического здоровья. По словам экспертов, витамины и минералы позволяют обеспечить оптимальную работу мозга.
Витамины микроэлементы для лучшей работы мозга и психического здоровьяМагний, цинк, витамин D и фолиевая кислота (витамин B9), часто используются для лечения симптомов тревоги и депрессии. Вот полный список микроэлементов, который поможет укрепить психическое здоровье.
- Фолиевая кислота - улучшает настроение и помогает при депрессии.
- Гинкго билоба - замедляет снижение когнитивных функций, облегчает вызванные антидепрессантом сексуальные проблемы.
- Железо - улучшает ясность ума, уменьшает психологический стресс.
- Магний - применяется при высокой тревожности.
- Мелатонин - улучшает качество сна у людей с шизофренией, депрессией и сезонными аффективными расстройствами.
- Омега-3 жирные кислоты - помогают при биполярной депрессии и большой депрессии.
- Калий - предотвращает беспокойство, умственную усталость, снижение памяти.
- Валериана - уменьшает тревогу, успокаивает нервную систему, устраняет проблемы со сном.
- Зверобой - применяется при легкой депрессии.
- Витамин B12 - улучшает настроение.
- Витамин D - при всех видах негативных психических состояний.
- Цинк - уменьшает симптомы тревоги.
"Хорошее питание способствует хорошему здоровью - физическому и психологическому. Чтобы оставаться здоровым физически и морально, убедитесь, что вы получаете достаточное количество необходимых питательных веществ из рациона", - пишет издание Helth News.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать добавки в качестве дополнения к лечению.
Медикфорум писал о полезных свойствах ананаса.
Оставить комментарий