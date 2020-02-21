5 пищевых ловушек, мешающих здоровому питанию

5 пищевых ловушек, мешающих здоровому питанию

Чипсы на диване, шоколад на столе - в повседневной жизни мы склонны есть по привычке или под влиянием эмоциям. "Пищевые ловушки" важно знать, придерживаясь здорового питания.

Не голод, а ряд привычек может заставить нас есть. В повседневной жизни мы часто неосознанно впадаем в "пищевое безумие", но если мы признаем это, то сможем защититься от нездоровых привычек.

1. Диверсионная ловушка

Мы часто едим, когда заняты. Мы отвлекаемся, читая газету или за столом, и не можем сосредоточиться на еде. Не наступает чувства сытости, мы склонны есть больше. Попытайтесь сосредоточиться на тарелке осознанно, без отвлекающих факторов.   

2. Комбинированная ловушка

Перед телевизором или в кинотеатре: для многих миска попкорна и пакетик чипсов - часть киносеанса. Это просто привычка, спросите себя - действительно ли я чувствую голод?

3. Ловушка наград

«Я заработал это». Мы едим, чтобы вознаградить себя. После напряженного рабочего дня мы балуем себя шоколадом, а не здоровой закуской. Вместо сладостей лучше вознаградить себя прогулкой или расслабляющей ванной.

4. Стрессовая ловушка

Если вы испытываете стресс, не располагаете достаточным временем для разумного перерыва на обед, вы быстро вернетесь к высококалорийным закускам и готовым продуктам. Они не обеспечивают организм достаточными питательными веществами. Уделите достаточно времени, чтобы правильно питаться, готовить полезные блюда.

5. Рекламная ловушка

Упаковка может влиять на покупательское поведение и, следовательно, на предпочтения в еде. 
"Продукты кажутся более здоровыми благодаря органическим или "легким" составам. Это заставляет нас есть больше. Подумайте, действительно ли вам нравятся продукты, их цена, насколько они полезны для здоровья", - пишет издание Focus.

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5 пищевых ловушек, мешающих здоровому питанию