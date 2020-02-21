5 пищевых ловушек, мешающих здоровому питанию
Чипсы на диване, шоколад на столе - в повседневной жизни мы склонны есть по привычке или под влиянием эмоциям. "Пищевые ловушки" важно знать, придерживаясь здорового питания.
Не голод, а ряд привычек может заставить нас есть. В повседневной жизни мы часто неосознанно впадаем в "пищевое безумие", но если мы признаем это, то сможем защититься от нездоровых привычек.
1. Диверсионная ловушкаМы часто едим, когда заняты. Мы отвлекаемся, читая газету или за столом, и не можем сосредоточиться на еде. Не наступает чувства сытости, мы склонны есть больше. Попытайтесь сосредоточиться на тарелке осознанно, без отвлекающих факторов.
2. Комбинированная ловушкаПеред телевизором или в кинотеатре: для многих миска попкорна и пакетик чипсов - часть киносеанса. Это просто привычка, спросите себя - действительно ли я чувствую голод?
3. Ловушка наград«Я заработал это». Мы едим, чтобы вознаградить себя. После напряженного рабочего дня мы балуем себя шоколадом, а не здоровой закуской. Вместо сладостей лучше вознаградить себя прогулкой или расслабляющей ванной.
4. Стрессовая ловушкаЕсли вы испытываете стресс, не располагаете достаточным временем для разумного перерыва на обед, вы быстро вернетесь к высококалорийным закускам и готовым продуктам. Они не обеспечивают организм достаточными питательными веществами. Уделите достаточно времени, чтобы правильно питаться, готовить полезные блюда.
5. Рекламная ловушкаУпаковка может влиять на покупательское поведение и, следовательно, на предпочтения в еде.
"Продукты кажутся более здоровыми благодаря органическим или "легким" составам. Это заставляет нас есть больше. Подумайте, действительно ли вам нравятся продукты, их цена, насколько они полезны для здоровья", - пишет издание Focus.
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