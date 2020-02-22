5 неожиданных продуктов, которые вызывают трудности с засыпанием
Вы не должны пить кофе перед сном, содержащийся в нем кофеин не даст уснуть. Стимулирующие компоненты содержатся в коле, энергетических напитка и натуральных полезных продуктах.
Кофеин стимулирует нервную систему, повышает давление. Чтобы избежать трудностей с засыпанием, следует избегать стимуляторов. Эксперт по питанию Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра объясняет:
"Трудности с засыпанием индивидуальны, часто связаны с определенными продуктами питания. Поэтому каждый должен сам попробовать, поможет ли отказ помочь заснуть".
Не ешьте 5 продуктов за час до сна
1. СолодкаСолодка содержит глицирризин, лекарственно-растительное соединение. Оно влияет на водно-солевой баланс, повышает давление. Это вызывает легкую тревожность и трудности с засыпанием (не всегда).
2. Сырая еда и салатОвощи могут помешать заснуть. Желудок должен "нарезать" сырую пищу, салат сложным образом. Он работает на полной скорости во время фазы обработки, не может остановиться в реальной фазе глубокого сна.
3. ШоколадШоколад содержит фитохимический теобромин. Он оказывает стимулирующее действие на организм, как кофеин.
4. Чили и имбирьСтручок чили содержит вещество капсаицин, вызывающее жар. Эксперт объясняет:
«Продукт ускоряет обмен веществ, вызывает повышение температуры тела и держит тело бодрствующим. Схожее действие у имбиря".
5. ЧайЛюбые виды чая могут вызвать трудности с засыпанием: особенно в первом сборе зеленого чая содержится много кофеина.
Совет эксперта:
"Попробуйте ранний ужин, перестаньте есть позднее 6 или 8 часов вечера".
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