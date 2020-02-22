5 неожиданных продуктов, которые вызывают трудности с засыпанием

"Трудности с засыпанием индивидуальны, часто связаны с определенными продуктами питания. Поэтому каждый должен сам попробовать, поможет ли отказ помочь заснуть".

Не ешьте 5 продуктов за час до сна

1. Солодка

2. Сырая еда и салат

3. Шоколад

4. Чили и имбирь

«Продукт ускоряет обмен веществ, вызывает повышение температуры тела и держит тело бодрствующим. Схожее действие у имбиря".

5. Чай

"Попробуйте ранний ужин, перестаньте есть позднее 6 или 8 часов вечера".