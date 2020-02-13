Немецкий врач: дневной сон вреден и бессмыслен

«Дневной сон продолжительностью более 30 минут не имеет смысла для взрослых», - говорит немецкий врач. - 70% людей просыпаются усталыми днем».

30 минут

«Требуется много времени для включения в работу», - говорит Весс. - Дневной сон снимает вечернюю сонливость, труднее уснуть вечером. Людям с нарушениями засыпания особенно важна сонливость для хорошего, полноценного ночного отдыха».

Бодрствуйте днем

«Есть люди, могущие сделать это без негативного влияния на производительность и заснуть вечером», - объясняет Весс. - У них все равно нет трудностей с засыпанием».

«Дневной сон полезен, пока они окончательно не войдут в школьный ритм».