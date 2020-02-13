Немецкий врач: дневной сон вреден и бессмыслен
Обед был обильным, вы встали слишком рано и глаза сами начинают закрываться. Поспать часок? Немецкие врачи говорят - нет. Дневной сон усугубляет трудности с засыпанием. Многие люди "грешат" дневным сном на выходных, а пожилые, когда выходят на пенсию. Немецкий врач и исследователь сна Ганс-Гюнтер Весс советует не делать этого.
«Дневной сон продолжительностью более 30 минут не имеет смысла для взрослых», - говорит немецкий врач. - 70% людей просыпаются усталыми днем».
30 минутЭто работает так: если человек спит более получаса, то снова чувствует вялость, слабость, усталость после пробуждения.
«Требуется много времени для включения в работу», - говорит Весс. - Дневной сон снимает вечернюю сонливость, труднее уснуть вечером. Людям с нарушениями засыпания особенно важна сонливость для хорошего, полноценного ночного отдыха».
Бодрствуйте днемТрудностей засыпания нет? Дневной сон бывает уместен в редких случаях.
«Есть люди, могущие сделать это без негативного влияния на производительность и заснуть вечером», - объясняет Весс. - У них все равно нет трудностей с засыпанием».Он советует остальным бодрствовать в полдень. Если спать хочется сильно, то не дольше, чем 30 минут, не позднее 3 часов дня. Правило отличается для детей, объясняет эксперт. Они узнают, когда идут в школу, что могут удовлетворить потребность сна ночью, за один раз.
«Дневной сон полезен, пока они окончательно не войдут в школьный ритм».
Медикфорум писал, что пациентка сбежала из под "коронавирусного" карантина.
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