Добавки или сбалансированные питание? Ученые рассказывают, что лучше для здоровья мозга
Исследование показало, что 75% американцев обращаются к добавкам для удовлетворения потребностей в питательных веществах и поддержания здоровья мозга. 87% опрошенных заявили, что они имеют уверенность в безопасности, качестве и эффективности принимаемых добавок. Но что эффективнее: добавки или сбалансированный рацион и здоровый образ жизни?
Речь шла о довольно узкой категории добавок - поддержание когнитивных функций.
Среди добавок, поддерживающих здоровье мозга, обсуждаемых в исследовании:
- Витамины группы В
- Витамин Д
- Витамин е
- Омега-3 жирные кислоты, DHA и EPA
- Альфа-линолевая кислота (ALA)
- Рыбий жир
- Среднецепочечные триглицериды
- Никотинамид рибозид
- Phosphatidylserine
- Коэнзим Q10
- Apoaequorin
Они показали пользу для здоровья в отдельных исследованиях - она может быть связана с антиоксидантными свойствами большинства их компонентов. Например, витамины группы В поддерживают хорошее психическое здоровье, добавки омега-3 могут использоваться в качестве дополнительной терапии при лечении депрессии и шизофрении.
Добавки или питание?Глобальный совет по здоровью мозга (GCBH) заявил, что, хотя добавки предлагают преимущества, лучший способ получить питательные вещества - это здоровая и сбалансированная диета.
Продукты, которые содержат наиболее ценные вещества в высокой концентрации:Жирная рыба. Употребление в пищу жирной рыбы (сардины, анчоусы, скумбрия и лосось), помогает улучшить психическое здоровье. Это связано с высокой концентрацией омега-3 жирных кислот.
Кофе. Помимо кофеина, который помогает улучшить фокус, кофе содержит другие сильнодействующие природные соединения - эйкозаноил-5-гидрокситриптамид или EHT. Ученые обнаружили, что EHT может давать терапевтические преимущества в моделях болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.
Черника. Плоды черники, богатые антиоксидантами, антоцианами, катехинами, полифенолами и кверцетином.
Брокколи. Капуста содержит витамин К, необходимый для образования сфинголипидов, типа жира, плотно упакованного в клетки мозга. Согласно исследованиям, более высокое потребление витамина К может привести к улучшению памяти у взрослых.
Орехи. Когда дело доходит до улучшения здоровья мозга, вы никогда не ошибетесь, съев больше орехов.
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