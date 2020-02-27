Добавки или сбалансированные питание? Ученые рассказывают, что лучше для здоровья мозга

Добавки или сбалансированные питание? Ученые рассказывают, что лучше для здоровья мозга

Исследование показало, что 75% американцев обращаются к добавкам для удовлетворения потребностей в питательных веществах и поддержания здоровья мозга. 87% опрошенных заявили, что они имеют уверенность в безопасности, качестве и эффективности принимаемых добавок. Но что эффективнее: добавки или сбалансированный рацион и здоровый образ жизни?

Речь шла о довольно узкой категории добавок - поддержание когнитивных функций.

Среди добавок, поддерживающих здоровье мозга, обсуждаемых в исследовании:
  • Витамины группы В
  • Витамин Д
  • Витамин е
  • Омега-3 жирные кислоты, DHA и EPA
  • Альфа-линолевая кислота (ALA)
  • Рыбий жир
  • Среднецепочечные триглицериды
  • Никотинамид рибозид
  • Phosphatidylserine
  • Коэнзим Q10
  • Apoaequorin
В исследовании также рассматривались гинкго билоба и другие растительные соединения, такие как куркумин, флаванолы, гуперзин-А и кофеин.

Они показали пользу для здоровья в отдельных исследованиях - она может быть связана с антиоксидантными свойствами большинства их компонентов. Например, витамины группы В поддерживают хорошее психическое здоровье, добавки омега-3 могут использоваться в качестве дополнительной терапии при лечении депрессии и шизофрении.

Добавки или питание?

Глобальный совет по здоровью мозга (GCBH) заявил, что, хотя добавки предлагают преимущества, лучший способ получить питательные вещества - это здоровая и сбалансированная диета.

Продукты, которые содержат наиболее ценные вещества в высокой концентрации:

Жирная рыба. Употребление в пищу жирной рыбы  (сардины, анчоусы, скумбрия и лосось), помогает улучшить психическое здоровье. Это связано с высокой концентрацией омега-3 жирных кислот.
Кофе. Помимо кофеина, который помогает улучшить фокус, кофе содержит другие сильнодействующие природные соединения - эйкозаноил-5-гидрокситриптамид или EHT. Ученые обнаружили, что EHT может давать терапевтические преимущества в моделях болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона. 
Черника. Плоды черники, богатые антиоксидантами, антоцианами, катехинами, полифенолами и кверцетином.
Брокколи. Капуста содержит витамин К, необходимый для образования сфинголипидов, типа жира, плотно упакованного в клетки мозга. Согласно исследованиям, более высокое потребление витамина К может привести к улучшению памяти у взрослых.
Орехи. Когда дело доходит до улучшения здоровья мозга, вы никогда не ошибетесь, съев больше орехов. 

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Теги : добавки, БАДы, правильное питание
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Добавки или сбалансированные питание? Ученые рассказывают, что лучше для здоровья мозга