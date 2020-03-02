Почему резко вырос вес: шесть не очевидных причин

Чаще при резком наборе веса в этом винят генетику, хронические болезни, но не учитывают другие неочевидные причины. О них расскажет MedikForum.ru.

Диетическая еда







Диетические хлебцы, конфеты, батончики – подобной пищей полны витрины многих магазинов. Часто продукты с такими пометками не имеют отношения к здоровой пище. Пометка «без сахара» не значит, что калорийность продукта нулевая, «обезжиренный» - может не содержать жиров, но быть очень углеводной пищей. Маркетологические уловки могут повлиять на резкий набор веса. Тщательно изучайте состав, чтобы не получить подобный сюрприз. Также стоит вести дневник питания, считать калорийность суточного рациона, не грешить перебором.





Чересчур интенсивные тренировки



Интенсивные тренировки становятся причиной переедания. Тяжелая физическая нагрузка не означает, что нужно сметать всё в холодильнике. За супертяжелую тренировку можно сжечь до 700 калорий. После нагрузок не нужно себя поощрять вкусным, лучшим вознаграждением станет стройное тело. Иначе никакого положительного результата не ждите – резкий вес с подобным пищевым поведением гарантирован.

Нарушение водного баланса



Лишний вес может быть связан с недостатком или переизбытком воды. Низкоуглеводные диеты приводят к обезвоживанию, сразу теряется много килограммов, после чего следует быстрый, резкий набор веса. Вода позволяет организму сжигать калории. Недостаток замедлит обмен веществ, организм перестанет превращать жир в энергию, будет резко расти вес. Прекращение диеты гарантирует возврат воды, а много соленой пищи и недиетических продуктов увеличит вес ещё больше.

Чередование диет

Резкий набор веса происходит из-за продолжительных диетических мучений. Одна диета сменяется другой, организм постоянно в смешанных чувствах, теряет источники энергии, сжигает в первую очередь мышцы, а не жир. Вес будет возвращаться быстрее, когда человек снова начнёт нормально питаться после жёстких ограничений. Гораздо эффективнее создать небольшой дефицит калорий и дожидаться плавного здорового похудения, а не постоянных скачков веса. Ставьте себе реальные цели. Нельзя потерять 15 килограммов за месяц. Как бы не старались, как бы не голодали.





Стресс





Стресс стимулирует желание постоянно есть. У людей разные пристрастии, к которым их толкает стрессовая ситуация. Гормон стресса помогает преобразовывать белки и жиры в полезную энергию, действуя как противовоспалительное средство. Уровень гормона повышается в нестандартных ситуациях, отсюда происходит резкий набор веса, повышает аппетит, тягу к сладкому.





Приём лекарств





Некоторые медикаменты являются виновниками резкого набора лишних килограммов. К ним относятся антидепрессанты, гормональные препараты. Лекарства способны задерживать воду, вызывая отёки, повышать аппетит, замедлять обмен веществ, снижать физическую активность.