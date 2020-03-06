Сладости в рационе провоцируют бессонницу
Ученые определили, что чрезмерное потребление сахара может привести к нарушениям сна. Для этого специалисты провели эксперимент с участием женщин. На протяжении трех лет они наблюдали около 50 000 представительниц слабого пола в постменопаузе и выяснили, что у сладкоежек, употреблявших больше всех сахара (углеводов), проблемы со сном наступали чаще на 11%.
Доктора убеждены, что диета поможет избежать проблем, связанных с плохим качеством сна. Если человек страдает от бессонницы, необходимо исключить сладкое из его рациона.
Между тем ученые не выяснили причину, по которой макароны, выпечка, тортики и шоколадки влияют на нашу бессонницу, усугубляя ее.
Эксперты полагают, что когда уровень сахара в крови резко повышается , организм выделяет инсулин. Когда уровень сахара постепенно снижается, организм начинает вырабатывать гормоны адреналин и кортизол, которые и приводят к нарушениям сна.
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