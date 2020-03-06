Сладости в рационе провоцируют бессонницу

Доктора убеждены, что диета поможет избежать проблем, связанных с плохим качеством сна. Если человек страдает от бессонницы, необходимо исключить сладкое из его рациона.Между тем ученые не выяснили причину, по которой макароны, выпечка, тортики и шоколадки влияют на нашу бессонницу, усугубляя ее.Эксперты полагают, что когда уровень сахара в крови резко повышается , организм выделяет инсулин. Когда уровень сахара постепенно снижается, организм начинает вырабатывать гормоны адреналин и кортизол, которые и приводят к нарушениям сна.