Несложные приемы, позволяющие похудеть после 50 лет
Хотя считается, что похудеть после 50 лет неимоверно тяжело, существуют несложные приемы, позволяющие добиться этой цели. Прежде всего, необходимо увеличить физическую нагрузку и пересмотреть привычную схему питания.
Как сообщает MedikForum.ru, похудеть в «трудном» возрасте после 50 лет вполне реально, несмотря на определенные физиологические изменения тела. Одним из несложных приемов, позволяющих стать стройнее, является употребление определенных продуктов – белковых, острых. Белок необходим для поддержания и строительства мышечной массы, «съедающей» много калорий из жировой ткани. Что касается острой, пряной пищи, она содержит много специфических соединений, ускоряющих метаболические процесс и с ними сжигание жира.
В целом для похудения и сохранения здорового веса, стройности после 50 лет важно перестроить рацион в сторону увеличения доли свежих фруктов и овощей, цельнозерновыхзлаков, бобовых, продуктов, насыщенных клетчаткой. Важно не злоупотреблять красным мясом (переработанные мясные продукты лучше исключить совсем), минимизировать потребление простых (быстрых) углеводов, сахара.
Также нужно по?новому употреблять углеводные продукты. Откажитесь от привычки съедать их первыми: начинайте прием пищи с овощей и белка, только затем ешьте, например, хлеб. Так будет подавляться выработка гормона, повышающего аппетит.
Еще один несложный прием, позволяющий худеть после 50 лет, – сон протяженностью 8-9 часов, благодаря которому вырабатывается достаточно мелатонина (гормона, обеспечивающего хороший обмен веществ). Если с ним возникают проблемы, следует обратиться к врачу, он назначит специальные препараты.
Важно повышать уровень физической активности. Похудению эффективнее всего способствуют силовые тренировки, увеличивающие процент мышечной ткани. Чем крепче и развитее мышцы, тем активнее расходуется лишний жир.
После 50 лет следует проверить у врача-эндокринолога состояние щитовидной железы. Это поможет понять, нет ли в организме гормонального дисбаланса и при необходимости начать принимать препараты, нормализующие гормоны. В таком возрасте они оказывают существенное влияние на вес, информирует журнал «Домашний очаг».
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