Новый ФОК в Дзержинске Нижегородской области готова построить директор частной школы

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Директор частной школы в городе Дзержинске нижегородского региона Екатерина Хлюнева выразила готовность построить рядом со школой физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на средства учебного заведения. Предполагается, что спорткомплекс будет открыт не только для учеников школы, но и для всех желающих детей.

Свое намерение Екатерина Хлюнева выразила на встрече предпринимателей Нижегородской области с губернатором Глебом Никитиным, подчеркнув, что частная школа готова взять на себя все затраты по строительству ФОКа.

Глава региона поддержал инициативу директора школы:

– Учитывая социальную направленность спортивного центра, считаю, что нужно обеспечить предоставление инвестору участка даже не на льготных, а на безвозмездных условиях,

– отреагировал Глеб Никитин.

Региональному минимущества и дзержинской мэрии поручено решить вопрос с выделением участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Последний по времени, 38-й по счету ФОК в нижегородском регионе был открыт 15 ноября в Дальнем Константинове. Он включает в себя ледовую арену, предназначенную как для хоккея, так и для фигурного катания, а также залы бассейнов, дзюдо, кинозал и многофунциональный спортивный зал, а также помещения поменьше, где можно заниматься как аэробикой, так и бодибилдингом.

Бассейнов в дальнеконстнтиновском ФОКе даже не один: 25-метровый и несколько детских размерами поменьше. Кроме того, отдельно расположена хоккейная «коробка» с искусственным льдом.

Первый в Нижегородской области физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в 2007 году в Сергаче. Сегодня в регионе предпочитают делать ставку на модульные конструкции, более простые для воссоздания и обладающие четко отработанным функционалом.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в пяти нижегородских ФОКах будут введены бережливые технологии.
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Новый ФОК в Дзержинске Нижегородской области готова построить директор частной школы
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