Новый ФОК в Дзержинске Нижегородской области готова построить директор частной школы

– Учитывая социальную направленность спортивного центра, считаю, что нужно обеспечить предоставление инвестору участка даже не на льготных, а на безвозмездных условиях,

Директор частной школы в городе Дзержинске нижегородского региона Екатерина Хлюнева выразила готовность построить рядом со школой физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на средства учебного заведения. Предполагается, что спорткомплекс будет открыт не только для учеников школы, но и для всех желающих детей.Свое намерение Екатерина Хлюнева выразила на встрече предпринимателей Нижегородской области с губернатором Глебом Никитиным, подчеркнув, что частная школа готова взять на себя все затраты по строительству ФОКа.Глава региона поддержал инициативу директора школы:– отреагировал Глеб Никитин.Региональному минимущества и дзержинской мэрии поручено решить вопрос с выделением участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.Последний по времени, 38-й по счету ФОК в нижегородском регионе был открыт 15 ноября в Дальнем Константинове. Он включает в себя ледовую арену, предназначенную как для хоккея, так и для фигурного катания, а также залы бассейнов, дзюдо, кинозал и многофунциональный спортивный зал, а также помещения поменьше, где можно заниматься как аэробикой, так и бодибилдингом.Бассейнов в дальнеконстнтиновском ФОКе даже не один: 25-метровый и несколько детских размерами поменьше. Кроме того, отдельно расположена хоккейная «коробка» с искусственным льдом.Первый в Нижегородской области физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в 2007 году в Сергаче. Сегодня в регионе предпочитают делать ставку на модульные конструкции, более простые для воссоздания и обладающие четко отработанным функционалом.Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в пяти нижегородских ФОКах будут введены бережливые технологии.