«Активное долголетие» в Подмосковье натолкнулось на коронавирус и сошло с дистанции
Пожилых людей решили защитить от угрозы заражения.
На всей территории Московской области решено временно приостановить проект «Активное долголетие» для пожилых граждан. Сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства социального развития Подмосковья.
В информации говорится о том, что занятий и встреч не будет как минимум до 30 марта, а дальше – по ситуации. Такая мера предосторожности принята для того, чтобы обезопасить граждан почтенного возраста от возможного заражения коронавирусом.
Известно, что именно люди старше 50 лет попадают в группу риска по COVID-19. Из-за низкого иммунитета заболевание протекает в тяжелой форме и даже может привести к летальному исходу.
Программа «Активное долголетие» создана для того, чтобы люди пожилого возраста не чувствовали себя одинокими и не теряли вкуса к жизни. Для них предусмотрены коллективные занятия, семинары, творческие мероприятия, многие из которых проходят в закрытых помещениях при большом скоплении народа. В данной ситуации это противоречит профилактическим мерам, принятым правительством России для защиты от распространения коронавируса.
На сайте также говорится, что как только ситуация стабилизируется, программа для пожилых людей будет возобновлена.
Ранее сообщалось, что у двух граждан России в Объединенных Арабских Эмиратах обнаружили коронавирус нового типа. Об этом сообщил Минздрав страны. Ранее в Эмиратах отменили велогонки, поскольку у двух итальянских велосипедистов выявили коронавирус. Медики установили, что именно с ними контактировали россияне.
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