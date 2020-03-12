Эксперты назвали категорию населения, которая может не бояться коронавируса
В группе риска находятся люди почтенного возраста.
Проведенные статистические исследования показали, что коронавирус в большинстве случаев обходит стороной детей и подростков. Такой вывод сделало экспертное сообщество, проанализировав данные центра по контролю и профилактике заболеваний КНР.
Были рассмотрены более семидесяти тысяч случаев заражения коронавирусом за период с конца прошлого года до 11 февраля. На долю детей и подростков до 19 лет приходится 1% случаев заражения.
Правда руководитель института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев считает, что тема еще мало изучена, чтобы считать детей и подростков полностью в безопасности
– Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно, – отмечает Лукашев.
Его коллеги эксперты также соглашаются, что молодежь действительно оказалась лучше всего защищена от COVID-19. В числе самых уязвимых для китайского коронавируса оказались люди пожилого возраста. Причина – слабая иммунная система.
– Иммунная система человека с возрастом ослабевает и становится более восприимчива к инфекциям. Наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений, – пояснила глава Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова.
В настоящий момент известно, что ВОЗ объявила пандемию. COVID-19 выявлен уже в 114 странах, поразив 118 тысяч человек. Для 4200 заболевших это привело к летальному исходу.
Кстати, пандемия в мире объявлялась всего два раза, не считая нынешнего. В 1918–1920 годах по поводу «испанского гриппа» и в 2009–2010 годах по случаю «свиного гриппа».
Эпидемия коронавируса может спровоцировать дефицит парацетамола. Недавно стало известно, что Индия сокращает экспорт медицинских препаратов из-за быстрого распространения коронавируса на территории страны. Стоит учитывать, что Индия является крупнейшим в мире производителем дженериков. Власти страны уже ограничили поставки 26 видов дженериков, а также готовых лекарств на их основе, в том числе и парацетамола.
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