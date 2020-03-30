30-03-2020 16:12 - Роспотребнадзор сообщил, сколько человек заразились COVID-19 в РФ контактным путем30-03-2020 15:18 - Нижегородцы, испытавшие трудности с возвращением на родину из-за карантина, могут воспользоваться новым серсивом30-03-2020 15:11 - Корень в помощь: в стране из-за коронавируса резко подорожал имбирь30-03-2020 14:50 - В нижегородской области с 30 марта открыли горячую линию по дистанционному обучению, которое было введено в связи с коронавирусом30-03-2020 14:48 - Симптомы коронавируса. 5 знаков того, что у вас уже была инфекция COVID-1930-03-2020 14:43 - Только для своих: на Дону две фирмы взялись шить маски для работников30-03-2020 14:34 - Британцы начали красть куриц30-03-2020 14:22 - Коронавирус принялся за молодежь30-03-2020 14:16 - В нижегородском регионе увеличивают выпуск медицинского оборудования, в том числе предупреждающего коронавирусную инфекцию30-03-2020 14:04 - За сутки в Москве коронавирусом заразились 17 детей30-03-2020 13:18 - Германия в борьбе с коронавирусом делает ставку на южнокорейскую модель30-03-2020 13:14 - За сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом в России30-03-2020 13:01 - Не парацетамолом единым: министр здравоохранения Дона назвала глупостью народную любовь к популярному лекарству30-03-2020 12:40 - Пережившим карантин по коронавирусу потребуется психологическая помощь30-03-2020 12:36 - Остановка поездок замедляет, но не останавливает вирус

Может ли один прием пищи в день помочь похудеть

Диета

Многие люди полагают, что если они принимают пищу всего один раз в день, это непременно приведет к похудению. На самом деле, всё далеко не так просто.

Речь идёт о разновидности экстремальной диеты, когда необходимо натренировать организм удовлетворяться одним приемом пищи в день. В соответствии с теорией, этот процесс способствует естественному сжиганию жира. Когда вы употребляете одно блюдо в день, организм вынужден использовать энергию, взятую от этой пищи. Если же вы съедаете несколько блюд, то у тела достаточно источников энергии, которые она использует в течение дня. По сути дела, речь идет о так называемом периодическом голодании.

Исследования показывают, что сокращение суточного объёма калорий на 20-25% укрепляет здоровье сердца. Периодическое голодание также положительно влияет на память пожилых людей, увеличивая их продолжительность жизни, как говорилось в исследовании, опубликованном журналом Nutrition Journal. Диета с одним блюдом в день связана с контролем уровня сахара в крови. Диабетикам не стоит придерживаться этого вида питания без консультаций врача.

Данный рацион не рекомендуется беременным и кормящим мамам - у них возрастают потребности в калориях. Страдающим желудочно-кишечными расстройствами нужно проконсультироваться с врачом перед тем, как приниматься за этот стиль питания. Вообще, полезно посетить нутрициониста перед началом любой диеты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : диеты, похудение
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Роспотребнадзор сообщил, сколько человек заразились COVID-19 в РФ контактным путем
Может ли один прием пищи в день помочь похудеть
Кому нужен водитель ритма