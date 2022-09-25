Топ-6 вредных привычек, которые губительно влияют на состояние волос

«Одна из вредных для наших волос привычек — это игнорирование в пище белка. Кератин — это белок. Для обновления волос (как и любых других клеток) нужен строительный материал. Белок — это база. Дневная норма — 1 г белка на каждый кг вашего веса. При весе 65 кг ежедневно нужно съедать 250 г творога, 300 г кеты или 300 г фасоли. Вряд ли съедает столько кто-то», — говорит эксперт.

Чтобы понять, пора ли лично вам уделить внимание своим волосам, пройдите небольшой тест. Прямо сейчас проведите рукой по своей шевелюре до самых кончиков. А теперь посмотрите на руку. На ней остались волосы? Посчитайте волосинки. Если их не более 3-5, то все нормально. Если в руке осталось больше волос, это симптом того, что что-то не в порядке.Обязательно проанализируйте свой рацион на предмет присутствия в нем источников белка, как животных, так и растительных (мясо, рыба, яйца, бобовые, творог, сыр).Вторая вредная привычка также касается питания — игнорирование микроэлементов. Почти у всех есть дефицит цинка, железа, кремния, серы, селена. Едой восполнить их сложно, нужно добавлять натуральные витамины и бады.Третья привычка — мыть голову слишком горячей водой. Она чрезмерно активирует сальные железы, в результате волосы быстро жирнятся, выглядят неопрятными. Мойте голову водой комнатной температуры.Четвертое — частое применение средств для фиксации. В их составе много вредных компонентов (отдушки, силиконы). Они могут стать причиной аллергических реакций.Пятое — нахождение в помещениях с сухим воздухом. Контролируйте уровень влажности дома и на работе. При необходимости купите увлажнитель воздуха. Это полезно не только для волос, но и для кожи, дыхательных органов.Шестое — привычка завязывать тугой хвост и другие сдавливающие прически. Из-за таких действий луковицы слишком напрягаются, потом ослабевают. Особенно важно отказаться от этой привычки тем, у кого длинные волосы.И помните, что значение имеет не только генетика. Вредными привычками можно испортить даже самую удачную наследственность.