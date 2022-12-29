Что из домашних средств помогает омолодить лицо: мнение косметолога

«Если хотите очистить кожу, подойдёт сок лимона, можете смело нанести его на кожу и аккуратно растереть. Главное, чтобы сок не попал в глаза и не вызвал раздражение. Также на цитрусовые не должно быть аллергии», - поделилась мнением косметолог.

«Благоприятно влияет на кожу умывание холодной водой, гимнастика для глаз и лица, а также прием витаминов, особенно витамина D»,- приводит слова косметолога издание «Лайф».

Косметолог Апанович назвала в интервью домашние средства, помогающие омолодить лицо. В частности, специалист считает полезными маски из мякоти клубники, творога. Эффективным увлажняющим средством для кожи является натуральное сливочное масло, добавила эксперт.Тем, кто использует кремы для лица, Апанович посоветовала наносить их с помощью массажных движений так, словно нужно распрямить морщины. Те морщины, что появляются в уголках глаз, нужно очень легко придавливать кончиком указательного пальца. Бороться с мешками под глазами медик посоветовала с помощью чайных пакетиков – их нужно держать по 30 минут.Косметолог добавила, что моложавость внешнего вида во многом зависит от вредных привычек, их отсутствия или, наоборот, наличия. Злоупотребление курением и алкоголем делает гораздо более выраженными морщины, а также мешки под глазами. Кроме того, состояние кожи ухудшает нехватка питательных веществ в рационе, особенно белка, витаминов и полезных жирных кислотРанее портал MedikForum.ru писал о том, какими полезными привычками специалисты рекомендуют обзавестись в новом году.

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