Врач Плещева посоветовала обзавестись полезными пищевыми привычками

«Многие, спеша на работу или учебу, пренебрегают утренним приемом пищи. Но первое, что вы должны делать во благо своего организма, – это начать день со вкусного завтрака», - сообщила медик изданию «Лайф».

«Кроме полноценного завтрака не стоит отказываться от качественного обеда и ужина», - добавила врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о подходящих закусках под алкоголь.

Врач Плещева рассказала в интервью о пищевых привычках, укрепляющих здоровье. В частности, медик посоветовала регулярно завтракать.Плещева отметила, что одним из наиболее полезных для завтрака продуктов являются яйца. Специалист уточнила, что лучше всего они усваиваются организмом, когда употребляются всмятку или приготовленными другим способом, оставляющим их желток жидким.Специалист посоветовали избегать дополнительных перекусов в течение дня. Еще одной полезной привычкой может стать отказ от употребления углеводов вечером. Также врач порекомендовала отказаться от сладких напитков и не использовать майонез как постоянную заправку блюд.

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