Нижегородцы отправляют заявки на Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»
Организаторами конкурса выступают победитель Всероссийского грантового конкурса Ильнур Амиров и агентство Росмолодежь, которое выделило на конкурс соответствующий грант.
Участие в фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах» является бесплатным. Работы фотохудожников, которые примут участие в конкурсе, призваны подчеркнуть национальное своеобразие народов, населяющих нашу страну и средством для выражения многообразия национальностей России в конкурсе выступает народный костюм, в которых предстанут модели участников проекта.
Организаторы конкурса заявляют, что, если говорить шире, преследуют следующие цели:
- создать в России своеобразную площадку для сплочения российских народов, представителей различных конфессий и политических взглядов;
- сохранить насколько это возможно и даже развить этнокультурное многообразие народов страны;
- укрепить в России гражданское самосознание и духовную общность многонационального народа.
Условия для участия в фотоконкурсе очень свободные:
- конкурс является для его участников бесплатным;
- нет никаких возрастных ограничений для участников;
- моделями конкурса в самом его названии заявлены мамы и дети, однако в качестве моделей могут также выступать бабушки, дедушки, папы;
- национальные костюмы народов России участники конкурса могут выбирать для создания фоторабот самостоятельно;
- от одного участника на фотоконкурс принимается только одна фоторабота;
- чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте ethno-photo.com. ознакомившись здесь с требованиями к к оформлению конкурсного материала более детально.
Здесь же будет организована выставка, на которой будут представлены 50 прошедших предварительный отбор и вышедших в финальную стадию конкурса работ. именно среди них и будут определены десять победителей.
Победители получают кубки и дипломы – в том числе и все 50 финалистов фотоконкурса. Все они также станут участниками каталога, который будет издан по результатам конкурса.
Связаться с организаторами фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» можно:
- email: [email protected],
- тел: 8 968 441 84 51, 8 967 148 38 32,
- хэштеги #Росмолодежь #росмолгрант #ресурсцентр.
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