  1. | | Нижегородцы отправляют заявки на Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

Нижегородцы отправляют заявки на Всероссийский фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»

«Мама и дети в национальных костюмах народов России» конкурс

Организаторами конкурса выступают победитель Всероссийского грантового конкурса Ильнур Амиров и агентство Росмолодежь, которое выделило на конкурс соответствующий грант.

Участие в фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах» является бесплатным. Работы фотохудожников, которые примут участие в конкурсе, призваны подчеркнуть национальное своеобразие народов, населяющих нашу страну и средством для выражения многообразия национальностей России в конкурсе выступает народный костюм, в которых предстанут модели участников проекта.

Организаторы конкурса заявляют, что, если говорить шире, преследуют следующие цели:
  • создать в России своеобразную площадку для сплочения российских народов, представителей различных конфессий и политических взглядов;
  • сохранить насколько это возможно и даже развить этнокультурное многообразие народов страны;
  • укрепить в России гражданское самосознание и духовную общность многонационального народа.
Сегодня, говорят организаторы конкурса, набирает темпы глобализация, которая получила невиданный до этого размах. Тем более важно в этих условиях сохранять среди народов России их национальную идентичность. Фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах народов России» направлен именно на это: народы многонациональной страны должны почувствовать каждый свою уникальность и одновременно – единство под общим государственным флагом.

Условия для участия в фотоконкурсе очень свободные:
  • конкурс является для его участников бесплатным;
  • нет никаких возрастных ограничений для участников;
  • моделями конкурса в самом его названии заявлены мамы и дети, однако в качестве моделей могут также выступать бабушки, дедушки, папы;
  • национальные костюмы народов России участники конкурса могут выбирать для создания фоторабот самостоятельно;
  • от одного участника на фотоконкурс принимается только одна фоторабота;
  • чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте ethno-photo.com. ознакомившись здесь с требованиями к к оформлению конкурсного материала более детально.
Итоги конкурса подведут 1 марта 2020 года в «Конгресс-холле» столичного Центра международной торговли.

Здесь же будет организована выставка, на которой будут представлены 50 прошедших предварительный отбор и вышедших в финальную стадию конкурса работ. именно среди них и будут определены десять победителей.

Победители получают кубки и дипломы – в том числе и все 50 финалистов фотоконкурса. Все они также станут участниками каталога, который будет издан по результатам конкурса.

Связаться с организаторами фотоконкурса «Мама и дети в национальных костюмах народов России» можно:
  • email:  [email protected],
  • тел: 8 968 441 84 51, 8 967 148 38 32,
  • хэштеги #Росмолодежь #росмолгрант #ресурсцентр.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, что в нижегородском Русском музее фотографии представлена выставка работ выпускников Нижегородской фотошколы.
Теги : конкурс, конкурсы, фотографии, состязательность

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