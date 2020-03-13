В нижегородском филиале Центра современного искусства откроются сразу две выставки
18 марта 2020 года в 19:00 в Государственном Центре современного искусства в Нижнем Новгороде (Арсенал), который находится по адресу: нижегородский Кремль, корпус 6, правое крыло, состоится открытие сразу двух выставок, при этом очень разных.
Первая из них называется Oratorium SARX SOMA. Она представляет собой видеоверсию перформанса, который представляет собой своеобразный вид синкретичного искусства: здесь соединены в единый арт-объект видео, инсталляция, перформанс, театр и цирковое искусство.
Проект Oratorium SARX SOMA осуществила арт-группа «Провмыза», которая представляет собой творческий дуэт двух нижегородских художников – Галины Мызниковой и Сергея Проворова.
Этот проект реализован сразу в двух форматах: с одной стороны это театральный перформанс на видео-камеру, который происходит в пространстве специально созданной инсталляции. С другой стороны – это собственно видео, которое будет представлено в выставочных пространствах Арсенала.
Вторая выставка называется «Территория Победы» и посвящено 75-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне.
Здесь представлены фотографические отпечатки из коллекции Мультимедиа Арт Музея: они реконструирую основные события Великой войны. Экспонатов более сотни. Одновременно можно увидеть и уникальные черно-белую и цветную кинохронику тех лет.
Чуть ранее, чем начнется презентация выставок, 18 марта 2020 года в 17:00 по выставке «Территория Победы» пройдет экскурсия, записаться на которую можно, позвонив по телефону +7 910 137 77 78 (Ани Кобалян).
Обе выставки будут работать в следующем графике: вт. — вс. с 12:00–20:00 до 10 мая.
На открытие можно пройти свободно.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородском Арсенале обсудят творчество Ульфа Штольтерфота.
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