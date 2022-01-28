Несбалансированная диета приводит к необратимым генетическим изменениям

«Последствия несбалансированной диеты могут быть куда серьезнее, чем считалось ранее. Диета влияет не только на состав микробиома, но и приводит к необратимым генетическим изменениям бактерий. Эти изменения могут передаваться следующим поколениям, что имеет долгосрочные последствия», - рассказывает Карина Ксавьер, глава исследования, доктор биохимических наук.

Кишечный микробиом состоит из сотен различных видов бактерий. Все они влияют на иммунную систему, защищают от инфекций и помогают переваривать пищу. Однако многие факторы, такие как лекарства, воспалительные реакции и образ жизни, могут нарушать состав микробиома. Это сокращает его разнообразие и проводит к заболеваниям.Несколько кишечных бактерий, в том числе B. theta, полагаются на пищевые полисахариды (сложные углеводы, образованные длинными цепочками) из клетчатки. Однако бедная клетчаткой диета может приводить к изменениям экспрессии генов B. theta и метаболизма бактерии. В результате начинается расщепление полисахаридов из кишечной слизи. Это приводит к уменьшению толщины защитного слоя, что повышает риск инфекций и воспалений.Новые экспериментальные данные Научно-исследовательского института в Португалии показали, что, помимо генной/метаболической регуляции, диета может влиять на функции микробиома и его состав. Ученые проследили эволюционную динамику B. theta у мышей, которых держали или на стандартной диете, богатой клетчаткой, с низким содержанием жиров и простых сахаров, или на аналоге диеты западного типа, с большим количеством жиров и сахаров, но с малым количеством клетчатки.Авторы отметили, что бактерии у мышей на стандартной диете приобрели мутации, способствующие разрушению клетчатки, а бактерии мышей, получавших диету с низким содержанием клетчатки, накопили мутации, способствовавшие разрушению слизи хозяина. Это показывает, что микробы эволюционируют и адаптируются к изменениям кишечной среды на фоне особенностей диеты.Ранее стало известно, как снизить своей холестерин на 30 % всего за месяц.