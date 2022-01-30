Диабет 2 типа: симптом, который можно обнаружить на задней части шеи

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Диабет 2 типа: симптом, который можно обнаружить на задней части шеи

Acanthosis nigricans — это состояние, при котором кожа становится темной и бархатистой в складках и складках тела. В результате кожа в подмышечных впадинах, паху и на шее утолщается. Кроме того, область кожи также может начать пахнуть или начать чесаться. Заболевание чаще всего встречается у людей с диабетом 2 типа или страдающих ожирением.

Если у ребенка есть это заболевание, у него повышается риск развития диабета 2 типа. По данным NHS, вредких случаях черный акантоз может быть признаком рака.

Людям с этим заболеванием следует обратиться к врачу общей практики, если они начинают замечать изменения на коже, особенно внезапные. Диабет 2 типа может вызывать черный акантоз, но это не единственная возможная причина.

Рак — это еще одно кожное заболевание, иногда появляющееся в тандеме с лимфомой или раковой опухолью в толстой кишке, печени или желудке. Это также может быть признаком резистентности к инсулину, которая вызывает диабет 2 типа.

Некоторые лекарства и методы лечения, такие как высокие дозы никотиновой кислоты, противозачаточные препараты, преднизолон и кортикостероиды, также могут вызывать это состояние.

Как и гормональные расстройства, такие как кисты яичников, люди с проблемами надпочечников или с недостаточной активностью щитовидной железы.

Есть три фактора, которые могут увеличить вероятность развития черного акантоза у человека:
  • Ожирение
  • Раса
  • Семейный анамнез
Рекомендуется обратиться к врачу общей практики, если состояние развивается или возникает внезапно.

При диабете 2 типа, наиболее распространенной форме диабета, существует ряд симптомов, которые могут быть признаком заболевания. Общим симптомом является усиление потребности в мочеиспускании, особенно в ночное время.

Наряду с этим, диабетик 2 типа также может испытывать постоянную потребность в регидратации и чувство усталости. Потеря веса — еще один распространенный симптом, на который следует обратить внимание.

Ранее Медикфорум писал о симптомах Омикрона.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)

Здоровье

Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии

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